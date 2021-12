Casper’ın “Kur-al” uygulamasına ilgi artıyor

Günümüzde kullanıcıların ihtiyaçlarına göre bütçe dostu bir bilgisayar bulması gittikçe zorlaşıyor. Onlarca bilgisayar içinden karar vermekte zorlanan ve donanım bilgisi, kullanım alanı ve bütçe konularında sıkışıp kalan kullanıcıların çözüm adresi ise yine Türkiye'nin teknoloji markası Casper oluyor. Bilgisayar kullanıcılarının bütçe, donanım ve sistem seçenekleriyle bilgisayarlarını özelleştirmeleri ve kolayca satın almaları için tasarlanmış "KUR-AL" uygulamasına her geçen gün ilgi de artıyor.

İSTEDİĞİNİZ GİBİ BİR BİLGİSAYARA SAHİP OLMAK İÇİN BEKLEMEYE GEREK YOK!

Artık kullanıcılar, kullanım alanlarına göre çeşitlenen bilgisayarlar arasından kendileri için en uygununu tercih etmeye çalışıyorlar. Ancak yeterli donanım bilgisine sahip olmadıkları için ihtiyaçlarına uygun bir bilgisayar tercihi yapamamaları büyük bir sorun oluşturuyor. Eğitim, iş, günlük kullanım veya oyun amacıyla bilgisayar almak isteyen kullanıcılara farklı donanım, performans veya depolama seçenekleri sunarak bilgisayarlarını kişiselleştirme imkanı sunan Casper'ın "KUR-AL" uygulaması tam da kullanıcıların yaşadığı sorunun çözümü olmaya aday. Üstelik kullanıcıların Casper'ın web sitesinden dakikalar içerisinde kolaylıkla ihtiyaçlarına göre bir bilgisayar oluşturabilmeleri, isteklerine uygun bir bilgisayara sahip olmaları için uzunca süre beklemelerine ve parça uyumsuzluk sorunu yaşamamalarına olanak sağlıyor.

KULLANIM AMACINI BELİRLE BİLGİSAYARINI OLUŞTUR

Kullanıcıların zevkine göre farklı seçeneklerle bilgisayarlarını kişiselleştirmelerini sağlayan "KUR-AL" sistemine Casper'ın web sitesinden ulaşmak mümkün. Kullanıcıların tek yapması gereken en sevdikleri oyunu, kullanım kategorisini ve bütçeyi belirlemek. Uygulamanın önerdiği bilgisayarlar arasından ihtiyaca en uygun bilgisayar seçildikten sonra isteğe göre donanım, işlemci, depolama veya işletim sistemi gibi özellikler kişiselleştirilebiliyor. Uygulamada oluşturulan bilgisayarlar, en yüksek performansa ulaşabilmesi için özel olarak tasarlanmış parçalarla ya da mevcut haliyle de satın alınabiliyor.

İhtiyaçlara göre kendi bilgisayarınızı kurup alabilmenin en kolay, verimli ve bütçe dostu hali "KUR-AL" uygulamasına https://www.casper.com.tr/kur-al linkinden ulaşabilirsiniz.

CASPER HAKKINDA

Türkiye'nin teknoloji alanında dünyadaki en önemli temsilcilerinden ve Türkiye'de dijital dönüşüme yön veren lider markalarından Casper, 1991 yılında faaliyetlerine başladı. 34.500 metrekare kapalı alan üzerine kurulu, Avrupa ve Orta Doğu'nun en büyük bilgisayar üretim tesislerinden birine sahip olan Casper, tüm ürünlerin tasarım ve ARGE süreçlerini kendi mühendisleri ile yürütüyor ve yıllık 1 milyon üretim yapabilme kapasitesine sahip. Uluslararası beğeni kazanan tasarım, malzeme ve renk seçimlerini tasarım ekibi ile yürüten Casper, Türkiye'de tüketiciye özel üretim yapma becerisi olan tek bilgisayar üreticisi olarak kullanıcılara yüzlerce çeşit konfigürasyon imkânı sunuyor.

Global çapta kalite ve teknolojiye sahip ürünlerini, geniş hizmet ağı ve yerel üretim avantajlarıyla birleştiren Casper; VIA, Nirvana ve Excalibur markalarıyla telefondan tablete, dizüstü bilgisayardan mini PC'lere kadar uzanan geniş ürün gamı ile Türkiye'nin dijital dönüşümüne öncülük ediyor. Türkiye'nin tek teknoloji tabanlı ödülü olan Tech Brands Turkey'i üst üste 2. kez kazanan Casper, halk jürisi ile belirlenen Türkiye'nin bütünleşik pazarlama ödülü The ONE Awards'da da teknoloji üreticisi kategorisinde yılın en itibarlı markası ödülünün de sahibi.