"Çayır tırtılı" zararlısına karşı dron ile ilaçlama çalışması

"BU ALANIN 25 BİN DEKARINDA ÇAYIR TIRTILI ZARARLISI GÖRÜLMEKTE"

Çayır tırtılı zararlısı ile mücadele edebilmek için yayınlanan Tarım ve Orman Bakanlığı genelgesi doğrultusunda insansız hava araçları ile mücadeleye izin verildiğini hatırlatan Yel, "Başta Süleymanpaşa ilçemiz olmak üzere Hayrabolu, Malkara, Çorlu ilçelerimizin çeşitli mahallelerinden çiftçilerimizin bizlerden talepleri oldu. Tarım ve Orman Müdürlüğümüzün çalışmaları sonucunda bu konu ile ilgili tespitler yapıldı. Tekirdağ'da bu yıl 1 milyon 600 bin dekar alanda ayçiçeği ekimi yapıldı. Bu alanın 25 bin dekarında çayır tırtılı zararlısı görülmekte." dedi.

Bu alanlarda ilaçlama yapılacağını ifade eden Yel, kentte 8 insansız hava aracı ile ekiplerin ilaçlama yaptığını kaydetti.