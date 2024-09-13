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Giriş Tarihi: 14.9.2024

Çayırhan Termik santrali özelleşiyor

Çayırhan Termik santrali özelleşiyor
ÇAYIRHAN Termik Santrali ile Çayırhan Linyit İşletmesi tarafından kullanılan taşınırlar ve taşınmazlar özelleştirilecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, internet sitesinde konuya ilişkin duyuru yayımladı. Özelleştirmeye ilişkin ihale şartnamesi ve tanıtım dokümanı bedeli 200 bin lira, geçici teminat bedeli 150 milyon lira olarak belirlendi. İhaleye katılmak isteyenler, 4 Aralık 2024'e kadar son teklif verebilecek. İhale, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle "pazarlık" usulüyle gerçekleştirilecek.
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Çayırhan Termik santrali özelleşiyor
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