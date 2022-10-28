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Giriş Tarihi: 28.10.2022 11:27 Son Güncelleme: 28.10.2022 11:44

ÇAYKUR bu yıl yaklaşık 583 bin ton yaş çay aldı

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
ÇAYKUR bu yıl yaklaşık 583 bin ton yaş çay aldı

ÇAYKUR, Doğu Karadeniz'de Artvin'den Giresun'a kadar 46 fabrikasıyla üreticilerinden 582 bin 497 ton yaş çay alımı yaparak 2022 yılı yaş çay alım kampanyasını tamamladı.

ÇAYKUR Genel Müdürlüğü bünyesinde, Artvin, Rize, Trabzon ve Giresun'da yaklaşık 204 bin ailenin yaş çay tarımı yaptığı alan için 16 Mayıs'ta başlayan kampanya sona erdi.

ÇAYKUR, birinci sürgünde 212 bin 445 ton, ikinci sürgünde 195 bin 162 ton ve üçüncü sürgünde 174 bin 890 ton olmak üzere toplamda 582 bin 497 ton yaş çay alımı yaptı.

Çok rahat ve bereketli bir çay sezonu geçirdiklerini ifade eden ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, " Bu yıl da sorun yaşanmadan kontenjansız serbest alımla birlikte bayram havasında bir kampanya geçirdik. İnşallah aynı temenniyle gelecek sene de sağlıklı huzurlu bir kampanya geçiririz." dedi.

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ÇAYKUR bu yıl yaklaşık 583 bin ton yaş çay aldı
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