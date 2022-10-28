ÇAYKUR bu yıl yaklaşık 583 bin ton yaş çay aldı

Çok rahat ve bereketli bir çay sezonu geçirdiklerini ifade eden ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, " Bu yıl da sorun yaşanmadan kontenjansız serbest alımla birlikte bayram havasında bir kampanya geçirdik. İnşallah aynı temenniyle gelecek sene de sağlıklı huzurlu bir kampanya geçiririz." dedi.