Çaykur Genel Müdürü Yusuf Ziya Alım çay sezonunu değerlendirdi

Çay kampanyasının 26 Ekim de kapandığını belirten Çaykur Genel Müdürü Yusuf Ziya Alım 4 milyar 654 milyon ödeme yaptıklarını belirtti. 10 Mayıs ta iki sezondur kampanyayı açtıklarını belirten Çaykur Genel Müdürü Yusuf Ziya Alım 26 Ekim de sezonu kapattıklarını belirterek "Önceki sezon 582 bin ton yaş çay yaprağı almıştık, bu yıl bu rakam 591 bin ton oldu. Üreticimize 4 milyar 654 milyon ödedik, 1,5 milyara yakın yeni ödeme yapacağız ve 1,5 milyar borcumuz kalıyor. İki yıldır üreticimiz sorun yaşamadı ve Kota, kontenjan uygulaması olmadı. Kurum olarak bin 900 ton özel sektöre kuru çay satışı yaptık, bunun yanında bugüne kadar 100 bin ton satışımız oldu, 109 bin ton elimizde kuru çay bulunmakta. Bu yıl sonuna kadar hedefimiz 130 bin ton kuru çay satışı yapmak. Bu yıl 814 işçi emeklimiz oldu, onların yerine Mart veya Nisan ayında yeni işçi alımı yapacağız. Ayrıca 54 memur emeklimiz oldu" dedi.

"BUDAMA DEVAM EDECEK"

Çay bahçelerinin yenilenmesi konusunda budamanın devam edeceğini belirten Genel Müdür Yusuf Ziya Alım "Devamı konusunda çeşitli STK'ların da önerisi var, bu şu an 7/1 oranında, gelecek yıl 19/1 düşüncesi olabilir" dedi.

"REKOLTE DÜŞTÜ"

Çay da rekoltenin düştüğünü belirten Alim "10 Mayıs'ta kampanyayı açtık, Mayıs ve Haziran ayı soğuk geçti, çay gelişimini sağlamadı, Haziran ve sonrasında sıcak havalar ve mevsimsel değişimler çayın gelişimini sağlamadı. Kurum olarak AR-GE çalışmalarımız var, sıcak, soğuk ve yüksek kesimlere göre çay fidanı geliştirmeye çalışıyoruz" dedi.

'ÇAYKAPİT'İ ÖNEMSİYORUZ

Topraksız üretim DAKAPİT gibi çayda da ÇAYKAPİT uygulaması başlatıyoruz. Topraksız çay ve sebze üretimi, bir çok alanda çay çöplerinde sebze yetiştiriciliği yapılıyor. Bunu daha da geliştirmek için çalışmalarımız var. Bunun yanında Yeşilçay dan sirke üretimi için çalışmalarımız sürmekte" dedi.

"DOĞU İLLERİNDE SATIŞLARIMIZ ARTIYOR"

Güneydoğu Anadolu bölgesinde kuru çay satışlarının önemli oranda artmaya başladığını belirten Genel Müdür Yusuf Ziya Alım "Kaçak çay oldukça pahalı ve hiçbir organik bağı yok, Türk çayında her hangi bir madde karışımı söz konusu değil, bunu bu bölgelerdeki insanlarımıza anlattık ve o bölgeye uygun Mezopotamya çayımız oldukça tuttu" dedi.