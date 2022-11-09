ÇAYKUR kuru çay satışında 160 bin ton hedefine yaklaştı

Çay İşletmeleri (ÇAYKUR) Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, 140 bin ton civarında kuru çay satışı yaptıklarını, yıl sonuna kadar 160 bin ton hedefine ulaşacaklarını söyledi.

Alim, ÇAYKUR'un 2022 sezonunda Artvin'den Giresun'a kadar 46 fabrikada yaklaşık 204 bin üreticiden 582 bin 497 ton yaş çay alarak kampanya dönemini tamamladığını anımsattı.

Çay sektörünün 2022'yi memnun tamamladığını ifade eden Alim, ilk kez bu yıl özel sektörün ÇAYKUR ile aynı ve üzeri fiyattan yaş çay alımı yaptığını, üreticilerin kazançlarının yüksek olduğu yere çayını sattığını söyledi.

Alim, çay sezonunun Artvin, Rize, Trabzon ve Giresun için bayram havasında geçtiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir dekar çaylık alanın yıllık verimi ortalama 1500 kilogramdır. Biz bu yıl toplamda 1600 kilogram olarak belirlediğimiz için kota uygulanmamış oldu ayrıca yıl boyunca kontenjan ve randevu hiç uygulanmadı. Tarihinde ilk kez kotasız, kontenjansız, randevusuz, her gelen çayını satmış oldu. İnşallah seneye özel sektör, devlet aynı değerlerle devam eder ve üreticimiz memnun kalır."

Türk çay sektörünün lokomotifi olmaya devam ettiklerini kaydeden Alim, "Geçen sene 860 bin ton yaş çay alımıyla rekor kırarken bu yıl 160 bin tonla tarihindeki en büyük kuru çay satışıyla rekor kırmış olacağız." dedi.

Alim, ÇAYKUR'un her yıl ortalama 115-130 bin ton seviyelerinde kuru çay satışı gerçekleştirdiğine dikkati çekerek, "Geçen yıl ilk kez pandemi dönemiyle birlikte 158 bin ton kuru çay satmıştık. Geçen yıl koyduğumuz hedef 160 bin tondu. Geçen yıldan koyduğumuz hedefi tutturmak için devam ediyoruz. Bugün itibarıyla 140 bin ton civarında satış gerçekleşti. Hedefimize 20 bin ton kalıyor. İki ayımız var. İki ay içerisinde bunu gerçekleştireceğiz." diye konuştu.