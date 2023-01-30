Çeliğin ömrünü uzattı 60 ülkeye satacak

Çeliğin ömrünü paslanmaya ve korozyona karşı 40-50 yıl uzatan galvaniz tesisiyle bölge ekonomisine katkıda bulunan Diyarbakır'da kurulu Mina Galvaniz, ihracatını 60 ülkeye çıkaracak. Mina Galvaniz Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Özekinci ile hem fabrikayı hem de bölgenin ekonomisini konuştuk.2012'de 70 bin metrekare alanda fabrikamızı kurduk. Ankara ve İstanbul'da ofislerimiz var. Enerji nakil hatları, aydınlatma direkleri, oto bariyer sistemleri, kamera direkleri, GSM kule direkleri PTS (plaka tanıma sistemleri ve baş üstü direkleri), GES sistemleri, çelik konstrüksiyon gibi özellikli ürünler üretiyoruz. Elektrik dağıtım şirketleri, Aselsan, Turkcell, Devlet Demir Yolları, Karayolları gibi Türkiye'nin önemli kurumlarıyla çalışıyoruz. Kendi Ar-Ge ve kalite ekibimizi oluşturduk. 5 yıl önce çelik ve çinko hammaddelerimizi üniversitelere teste gönderiyorduk, şimdi ürünlerin testini Mina Ar-Ge ekibimiz gerçekleştiriyor.Mina Galvaniz yılda 60 bin ton çelik üretim kapasitesine sahip. Sıcak daldırma galvaniz işlemi yapan entegre üretim tesisiyiz. Fabrikamızda bulunan galvaniz havuzumuz 12.5 metre, derinlik 2.5 metre, genişlik ise 1.5 metre. Galvaniz 453 derecede kaynayarak erimiş çinkonun içine daldırılan çeliğin kaplanması olayı... Ana amaç çeliğin doğadaki ömrünü paslanmaya ve korozyona uğramadan 40-50 yıl uzatmak... Galvaniz kaplamalar neredeyse tüm endüstriyel ürünlerde kullanılıyor.Ciromuzun yaklaşık yüzde 30'a yakını kadar ihracat payımız var. 2023'te bunu yüzde 50 seviyesine çıkarmayı hedefledik. Ortadoğu pazarı çok büyük ve lokasyon olarak avantajlı durumdayız. Üç kıtada aralarında Irak, Umman, Kuveyt, Katar, Filistin, Birleşik Arap Emirlikleri, Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan, Litvanya, İtalya, Yunanistan, Lübnan, Fas'ın da olduğu 27 ülkeye ihracat yapıyoruz. Kısa vadede bunu 60'ın üzerine çıkarmayı hedefliyoruz.Ülkemizde 50'ye yakın galvaniz tesisi var. Mevcut tesislerin teknik kapasiteleri toplam yıllık 2 milyon 750 bin ton civarında. Sıcak daldırmayla galvanizleme işinde, bizim yaptığımız gibi hem çelik üretimlerini yapan hem de bu ürünleri galvanizleyerek müşterisine teslim eden firmalar da var, çelik üretimi olmayıp sadece fason galvanizleme işi yapan firmalarda… Gerek galvaniz kazanı gerekse kendi ürünlerini galvanizleme kapasitesi bakımından bir sıralamada Mina Galvaniz, üç veya dördüncüdür.Bu yıl 'Sürdürülebilir enerji geleceğe yatırımdır' mottosu ile hareket ediyoruz. Mina Galvaniz olarak fabrikamızda yaptığımız PV paneller çatı uygulaması ile enerjide arz güvenliğini sağladık. Şebekede oluşabilecek enerji kesintilerine karşı 1.2 megavatlık güneş enerjisi santrali kurduk. Elektrikli forklift yatırımı yaptık. Böylece, fosil yakıt tüketimini azaltılıp, karbon salınımını engelledik. Yeni yaptığımız GES yatırımı ile 660 konutun ihtiyacını karşılayacak kadar enerji üretiyoruz. Kullanmadığımız enerjiyi ekonomiye kazandırıp yıllık olarak 717 ton CO2 salınımını engelliyoruz. Armatürlü aydınlatma direkleri ve açık otoparkta elektriğini üretebilecek şarj cihaz alanlarına çalışıyoruz.Yeni yatırım planlarınız var mı? Fabrikada makine parkımızı genişletip, kapasite artıracağız. Oto korkuluk, civatalı direk alanlarına makina yatırımı yapacağız.Organize Sanayi Bölgemizde yaklaşık 20 bin kişi istihdam ediliyor. 100 bin ailenin geçim kaynağı… Bu yıl Karacadağ OSB kuruldu. Burada da 150- 200'ün üzerinde yatırım için bekleyen sanayicimiz var. Bu yıl tahsisler yapılacak ve üretim başlayacak. Şehrimizde tekstil OSB'de bulunuyor. Orada da 5 bin kişiye istihdam sağlanıyor.Sanayicilerin en önemli sorunu finansmana erişim… Bu noktada kamu ve özel bankalarımızdan biraz daha hassas davranmasını bekliyoruz. Bir de bölgede nitelikli insan gücüne erişmede zorluk yaşıyoruz. Biz kendi tesisimizde Mina Akademi'yi kurduk. Kendi bünyemizde çalışan uzman mühendis kadromuzla eğitimler veriyoruz.20 sene önce Güneydoğu'da terör sorunu vardı. Bu da bölgeyi sosyo-ekonomik bakımından yatırım yapılmayan, ekonomik açıdan geri kalmış bir durumda bıraktı. Yatırım ortamının oluşması için huzurlu bir ortam gerekiyor. Hükümetin yaptığı çalışmalar neticesinde bölgede terörün temizlenmesiyle oluşan huzur ortamından bölge halkı da sanayicisi de esnafı da memnun. Biz 500 kişiye istihdam sağlıyoruz. Yaklaşık 2.000 ailenin geçim kaynağı durumundayız.