Cengiz Enerji’den Özbekistan’a santral

CENGİZ Enerji
, Özbekistan
'ın Sirdaryo
kentinde inşa edeceği 220 megavat kurulu güce sahip doğalgaz kombine çevrim santralinin kurulumuna başladı. Tesisin kurulumunun yılın ikinci yarıda tamamlanması planlanıyor. Cengiz Enerji tesiste yap-işlet modeliyle 25 yıl boyunca elektrik üretecek. Kentin ve ulusal şebekenin enerji arzına katkıda bulunmayı amaçlayan doğalgaz çevrim santrali, 70 bin metrekarelik alan üzerine kurulacak.
500 KİŞİ ÇALIŞIYOR
Santralin inşaat ve kurulumunda aralarında Türk mühendislerin de bulunduğu toplam 500 kişi çalışıyor. Cengiz Enerji söz konusu yatırımla, Özbekistan'da bu yılın sonunda 460 megavat kurulu güce ulaşacak. Cengiz Enerji Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Cengiz
, Özbekistan'ın enerji altyapısının yenilenmesi sürecine ve enerji üretimine destek verdiklerini belirtti. Cengiz, şunları kaydetti: "Taşkent
'te geçen yıl başladığımız yatırımımız, birkaç ay sonra faaliyete geçecek. Şu anda ön devreye alma çalışmalarını sürdürdüğümüz 240 megavat kurulu güce sahip projeden sonra bu sefer Sirdaryo'da başladığımız bu yatırım bizi çok heyecanlandırıyor. Sirdaryo'da 220 megavat kurulu güce sahip santralimizi bu yılın sonunda devreye almayı planlıyoruz. Böylece Özbekistan'daki kurulu gücümüz de 460 megavata çıkmış olacak. Bu büyüklük, yaklaşık 230 bin hanenin elektrik tüketimine karşılık geliyor."