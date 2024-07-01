Centrum Türkiye Yönetici Ortağı Dr. Burçin Gözlüklü, Taxand iş birliğiyle dünya çapında vergi hizmetlerini genişletiyor

Centrum Türkiye'nin Türkiye'yi temsilen dahil olduğunu duyurduğu Taxand ağı, 2005 yılında bağımsız vergi danışmanlık firmalarının uluslararası işbirliği platformu olarak kuruldu ve dünya genelindeki en iyi uygulamaları ve uzmanlık bilgisini bir araya getiriyor. Ağ, üye firmalar arasında güçlü iş birliği ve bilgi paylaşımı sağlayarak müşterilere sınır ötesi vergi konularında kapsamlı ve yenilikçi çözümler sunma misyonunu taşıyor.

CENTRUM TÜRKİYE, TAXAND İŞ BİRLİĞİYLE KÜRESEL ARENADA ÖNE ÇIKIYOR

Centrum Türkiye Yönetici Ortağı Dr. Burçin Gözlüklü "Taxand ağına katılmak, Centrum Türkiye'nin 10 yıla yaklaşan başarı yolculuğunda önemli bir dönemeç. Bu ortaklık, bizi dünya çapındaki en iyi vergi danışmanlık firmalarıyla aynı hizaya getirecek ve müşterilerimize en yüksek kalitede hizmet sunmamızı sağlayacak" ifadelerinde bulundu.

Bu iş birliğinin Türkiye'de vergi danışmanlık hizmetleri için yeni bir standart belirleyeceğine inandığını ifade eden Gözlüklü, yerel uzmanlıklarını Taxand'in küresel yetenekleriyle birleştirerek, eşsiz hizmet kalitesi ve yenilikçi çözümler sunmayı hedeflediklerinin altını çizdi.

"MÜŞTERİLERİMİZ KÜRESEL VERGİ UZMANLARI AĞINA ERİŞİM SAĞLAYACAK"

Centrum Türkiye Yönetici Ortağı Dr. Burçin Gözlüklü, iş birliğinin müşterilere sağlayacağı faydalara değinerek şunları söyledi:

"İlk olarak müşterilerimiz, uluslararası pazarlara yönelik içgörüler ve çözümler sunabilecek küresel bir vergi uzmanları ağına erişim sağlayacaklar. Bu, özellikle sınır ötesi operasyonları olan veya uluslararası alanda genişlemek isteyen müşterilerimiz için çok değerlidir. İkincisi, Taxand ile iş birliği yaparak küresel vergi trendleri ve düzenleyici değişikliklerin ön saflarında yer alacağız, böylece müşterilerimizin en güncel ve etkili tavsiyeleri almalarını sağlayacağız"

Dr. Burçin Gözlüklü, Centrum-Taxand iş birliği aracılığıyla uluslararası vergi planlaması, transfer fiyatlandırması, vergi mevzuatına uyum ve sınır ötesi birleşme ve satın alma desteği gibi hizmetleri önemli ölçüde geliştireceklerinin altını çizerken; Centrum Türkiye müşterilerinin Taxand ağının bu alanlardaki uzmanlığından faydalanarak hem yerel hem de küresel etkileri göz önünde bulunduran stratejik tavsiyeler alma imkanına kavuşacaklarını ifade etti.

Centrum Türkiye, Türkiye'deki işletmelerin ihtiyaçlarına özel olarak uyarlanmış çıtayı sürekli yükselten vergi danışmanlığı ve danışmanlık hizmetleri sunma vizyonuyla kuruldu. Yıllar içinde önemli ölçüde büyüyen şirket, uzmanlığını çok çeşitli sektörlere yaymayı başararak pazarda güçlü bir itibar kazandı. Centrum Türkiye İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa ofislerinde 100 kişilik ekibiyle 700'den fazla müşterisine vergi ve danışmanlık hizmetleri sunuyor.

Centrum Türkiye, 2015'de kurulmasından ardından sadece 9 yıllık süre içerisinde, 700'ü aşan müşterisi ve 12'si YMM belgeli 100'a yakın çalışanıyla Türkiye'nin en büyük stratejik finansal danışmanlık firmalarından birisi haline gelmiş bulunuyor. Yurtiçi ve global vergi danışmanlığı başta olmak üzere, transfer fiyatlandırması, bağımsız denetim, iç denetim, yönetim danışmanlığı, yarı zamanlı CFO hizmetleri, SGK danışmanlığı, teknik ve mali Ar-Ge danışmanlığı ile sürdürülebilirlik raporlaması alanlarında uçtan uça hizmet veriyor.

Ayrıca şirket, vergi alanında dünyanın en itibarlı araştırma şirketi olarak görülen İngiltere merkezli International Tax Review (ITR) tarafından 2018 yılında "Türkiye'nin En İyi Vergi Şirketi" ödülüne layık görülmüş, Dünya Transfer Fiyatlandırması ve Dünya Vergi Rehberi yayınlarının 2018 - 2024 arasındaki tüm sayılarında "Üst Düzey Transfer Fiyatlandırması Firması" ve "Üstü Düzey Vergi Firması" (Top-Tier Firm) olarak listelenmiştir.