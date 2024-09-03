Centrum Türkiye Yönetici Ortağı Dr. Burçin Gözlüklü, Young Owners Forum 2024’te Geleceğin İş Dünyasıyla Buluştu

Centrum Türkiye Yönetici Ortağı Dr. Burçin Gözlüklü, 30-31 Ağustos 2024 tarihinde Bodrum'da düzenlenen ve iş dünyasının genç liderlerini bir araya getiren prestijli Young Owners Forum'a katılmanın gururunu yaşadı. Etkinlik, Hazine ve Maliye Bakanı Sn. Mehmet Şimşek'in katılımıyla daha da anlam kazandı. Sn. Şimşek'in katılımı, forumun önemini vurgularken, iş dünyasının geleceğine yönelik önemli mesajlar da verdi. Dr. Gözlüklü, genç liderlerle geleceğin iş dünyasına yön verecek fikirleri paylaşmanın önemine değinerek, Centrum Türkiye'nin bu tür organizasyonlara katılım göstermesinin kendileri için büyük bir mutluluk olduğunu ifade etti.

Young Owners Forum 2024'te Buluştuk!

30 Ağustos 2024 tarihinde Bodrum'da gerçekleşen Young Owners Forum, sektörün önde gelen isimlerini ve genç iş liderlerini bir araya getiren benzersiz bir etkinlik oldu. Acun Ilıcalı ve Murat Ülker gibi değerli konuşmacıların da katılım sağladığı etkinlik büyük bir ilgiyle izlendi. Centrum Türkiye olarak, şirketimizin kurucusu ve yönetici ortağı Dr. Burçin Gözlüklü'nün konuşmacı olarak yer aldığı bu prestijli forumda yurtdışına açılmanın getirdiği fırsat ve riskler hakkında deneyimlerimizi paylaşma fırsatı bulduk. Dr. Gözlüklü, uluslararası pazarlara açılmanın sağladığı ğazar genişlemesi ve rekabetçiliğin artırılması yanında çeşitlendirmenin getirdiği toplam risk düzeyindeki azalışlara vurgu yaparken, bu sürecin yasal uyum maliyetlerinin artması ve yetkin insan kaynağına ulaşım başta olmak üzere, baştan kurgulanması gereken çeşitli zorluklar da barındığına dikkat çekti. Centrum Türkiye olarak global pazarlara açılma sürecinde olan şirketlere fark yaratan hizmetler sunduklarına değinen Gözlüklü, "Geleceğin iş dünyasında başarı elde etmek, yenilikçi düşünce ve sürdürülebilir iş modelleri geliştirmekten geçiyor. Centrum Türkiye olarak, genç liderlerin yanında olmaktan ve onları desteklemekten gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Genç Liderlerin Geleceğe Yön Veren Buluşması

Young Owners Forum, genç iş insanlarını ve sektörün önde gelen liderlerini bir araya getirerek, geleceğin iş dünyasını şekillendirecek yenilikçi fikirlerin tartışıldığı önemli bir platform olarak öne çıkıyor. Bu yıl 30-31 Ağustos tarihlerinde Bodrum'da gerçekleştirilen forumda, farklı sektörlerden genç girişimciler ve iş insanları, iş dünyasında karşılaşılan zorluklar ve fırsatlar hakkında fikir alışverişinde bulundu. Etkinlik, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Murat Ülker ve Acun Ilıcalı gibi siyaset ve iş dünyasının önde gelen isimleri ile değişen dünya düzeni ve küresel pazarların geleceğine dair birçok ilham verici konuşmaya ev sahipliği yaptı.

Centrum Türkiye'den Geleceğe Yönelik Vizyoner Adımlar

Centrum Türkiye ekibi, bu etkinlikte, katılımcılarla birlikte iş dünyasının geleceğini tartışarak, sektöre yön verecek vizyoner fikirleri paylaştı. Forum süresince, sürdürülebilirlik, dijital dönüşüm, yenilikçi iş modelleri ve global ekonominin iş dünyası üzerindeki etkileri gibi konular ele alındı. Centrum Türkiye, genç liderlerin iş dünyasındaki rolünü desteklemek ve onlara ilham vermek amacıyla bu tür etkinliklere katılım göstermeye devam edecek.

Sektörün Önde Gelen İsimleri Bir Araya Geldi

Etkinlikte, finans, teknoloji, turizm, inşaat ve daha birçok sektörün önde gelen isimleri yer aldı. Katılımcılar, iş dünyasının geleceğine dair yeni stratejiler geliştirmenin yanı sıra, farklı sektörlerden gelen liderlerle de ağ kurma fırsatı buldular. Bu prestijli organizasyon, katılımcılara sektörel bilgi alışverişi ve işbirlikleri için geniş bir platform sundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Sn. Mehmet Şimşek'in Katılımı ile Taçlandı

Hazine ve Maliye Bakanı Sn. Mehmet Şimşek'in katılımı, etkinliğe farklı bir boyut kazandırdı. Sn. Şimşek, Türkiye'nin ekonomik geleceği, global piyasalardaki dinamikler ve iş dünyasının gelecekteki rolü hakkında önemli bilgiler paylaştı. Etkinlikte yaptığı konuşmada, genç iş insanlarına seslenerek yenilikçi düşünmenin ve sürdürülebilir iş modelleri geliştirmenin önemine vurgu yaptı.

Teşekkürler ve Geleceğe Bakış

Centrum Türkiye olarak, bu değerli buluşmada emeği geçen herkese ve katılım gösteren tüm iş insanlarına teşekkür ediyoruz. Etkinliğin organizasyonunu üstlenen Fast Company Türkiye'ye ve tüm katılımcılara ayrıca teşekkür ederiz. Geleceğin iş dünyasını şekillendirecek fikirlerin paylaşıldığı bu forum, sadece bugünün değil, yarının liderleri için de ilham kaynağı oldu. Centrum Türkiye olarak, genç girişimcilerin ve iş dünyasının liderlerinin yanında olmaktan ve onları desteklemekten gurur duyuyoruz.

Bu tür organizasyonların, geleceğin iş dünyasını şekillendirmeye ve ülkemizin ekonomisine katma değer yaratmaya devam edeceğine inanıyoruz. Young Owners Forum'da yer almak, Centrum Türkiye için bir ayrıcalık ve geleceğe yönelik yeni adımlar atmak adına önemli bir motivasyon kaynağı oldu. Gelecekte daha nice iş birliklerinde buluşmak dileğiyle!

Centrum Türkiye, 9 Yılda 700'ü Aşan Müşterisiyle Sektörde Zirveye Yükseldi

Centrum Türkiye, Türkiye'deki işletmelerin ihtiyaçlarına özel olarak uyarlanmış çıtayı sürekli yükselten vergi danışmanlığı ve danışmanlık hizmetleri sunma vizyonuyla kuruldu. Yıllar içinde önemli ölçüde büyüyen şirket, uzmanlığını çok çeşitli sektörlere yaymayı başararak pazarda güçlü bir itibar kazandı. Centrum Türkiye İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa ofislerinde 100 kişilik ekibiyle 700'den fazla müşterisine vergi ve danışmanlık hizmetleri sunuyor.

Centrum Türkiye, 2015'de kurulmasından ardından sadece 9 yıllık süre içerisinde, 700'ü aşan müşterisi ve 12'si YMM belgeli 100'a yakın çalışanıyla Türkiye'nin en büyük stratejik finansal danışmanlık firmalarından birisi haline gelmiş bulunuyor. Yurtiçi ve global vergi danışmanlığı başta olmak üzere, transfer fiyatlandırması, bağımsız denetim, iç denetim, yönetim danışmanlığı, yarı zamanlı CFO hizmetleri, SGK danışmanlığı, teknik ve mali Ar-Ge danışmanlığı ile sürdürülebilirlik raporlaması alanlarında uçtan uça hizmet veriyor.

Ayrıca şirket, vergi alanında dünyanın en itibarlı araştırma şirketi olarak görülen İngiltere merkezli International Tax Review (ITR) tarafından 2018 yılında "Türkiye'nin En İyi Vergi Şirketi" ödülüne layık görülmüş, Dünya Transfer Fiyatlandırması ve Dünya Vergi Rehberi yayınlarının 2018 - 2024 arasındaki tüm sayılarında "Üst Düzey Transfer Fiyatlandırması Firması" ve "Üstü Düzey Vergi Firması" (Top-Tier Firm) olarak listelenmiştir.