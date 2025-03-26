Cep telefonlarına 7 yıl garanti

Akıllı telefonlar ile tabletlerin çevreye duyarlı tasarımı için yeni düzenlemeler geliyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) hazırladığı tebliğ taslağına göre, cep telefonu ve tablet imalatçı, ithalatçı veya yetkili temsilcileri, tamircilere batarya, kamera düzeneği, hoparlörler, ana mikrofonlar gibi yedek parçaları piyasaya arzın sona erdiği tarihten sonra en az 7 yıl boyunca sağlayacak. Tamircilerden Türkiye'de zorunlu olup olmadığına bakılmaksızın, faaliyetlerinden kaynaklanan yükümlülükleri kapsayan bir sigortasının bulunması istenecek.

KİŞİSEL VERİLER GÜVENDE OLACAK

Ayrıca telefonların yeniden kullanıma hazırlık gereksinimleri de belirlenecek. Bu çerçevede cihazların, cihazı fabrika ayarlarına sıfırlayan ve adres defteri, kısa mesajlar, resimler, videolar, ayarlar ve çağrı geçmişi dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm kişisel bilgileri varsayılan olarak güvenli bir şekilde silen bir yazılım işlevi içermesi sağlanacak.

45 DÜŞMEYE DAYANACAK

Cihazların güvenilir tasarım özellikleri taşıması için de bazı şartlar getiriliyor. Katlanabilir ekran üzerinde koruyucu kılıf ile kullanılmak üzere tasarlanmış akıllı telefonlar hariç olmak üzere, cihazların herhangi bir koruyucu kaplama, folyo veya koruyucu kılıf olmadan 45 kez düşmeyi geçmesi taahhüt edilecek. Ayrıca cihazlar, çizilme dayanıklılığı kapsamında belli bir sertlik seviyesinin altına düşürülemeyecek. Bunun yanı sıra toz ve suya karşı koruma özellikleri kapsamında cihazların, boyutu 1 milimetreden büyük katı yabancı cisimlerin girişine ve su sıçramasına karşı dayanıklı olması şart olacak. Telefonların dayanıklılıkları laboratuvar ortamında ölçülürken, yeni düzenlemeyle telefonun elden düşerek hasar görme süresi uzatılacak.

GÜNCELLEMELERİNE GARANTİ

İşletim sistemi güncellemeleri konusunda da imalatçı ve ithalatçıya bazı şartlar getirilecek. Bu kapsamda imalatçı ve ithalatçılar, cihazların piyasaya arzının sona erdiği tarihten itibaren 5 yıl boyunca, bir işletim sistemine güvenlik güncellemeleri, düzeltici güncellemeler veya işlev güncellemeleri sağlamaları durumunda, aynı işletim sistemine sahip bir ürün modeline ait tüm cihazlar için bu güncellemeleri ücretsiz olarak kullanıma sunacak.

20 HAZİRANDA

Söz konusu tebliğ taslağı, AB mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlandı. Şayet tebliğ taslağı uygulamaya konur ise belirlenen şartlar, 20 Haziran 2025 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecek.