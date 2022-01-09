Cepte Avrupalıdan çok konuşup, az ödüyoruz

TÜRKİYE
'DE geçen yılın 9 aylık döneminde telefonla 237.3 milyar dakika konuşma yapılırken, bunun yaklaşık yüzde 98.4'ünü mobil trafik oluşturdu. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) verilerine göre, Temmuz-Eylül 2021'de Türkiye'de yaklaşık yüzde 104 yaygınlık oranına karşılık gelen 87 milyon mobil aboneye ulaşıldı. Geçen yılın birinci çeyreğinde 74.3 milyar dakika, ikinci çeyreğinde 80.6 milyar dakika, üçüncü çeyreğinde de toplam trafik miktarı 82.5 milyar dakika olarak kayıtlara geçti. Böylece internet üzerinden yapılan konuşma sürelerinin dahil olmadığı mobil ve sabit trafik miktarı, 2021'in 9 ayında 237.3 milyar dakika oldu. Temmuz-Eylül 2021 döneminde toplam mobil trafik miktarı yaklaşık 81.2 milyar dakika olurken, sabit trafik miktarı ise 1.3 milyar dakika olarak gerçekleşti. 2021 yılı üçüncü üç aylık dönemde mobilden mobile trafik miktarı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 3 artarken, sabitten sabite arama trafik miktarı yüzde 17.7 azaldı. Türkiye, 2021'in üçüncü çeyreğinde kişi başına 576 dakika ortalama aylık mobil kullanımla Avrupa
ülkeleri arasında birinci oldu. Mobil hizmetlerde abone başına elde edilen aylık gelir anlamına gelen ARPU rakamlarında ise Batı Avrupa
ülkelerinde 2021'in üçüncü çeyreği itibarıyla 17.64 euro seviyelerinde iken Türkiye'de 4.52 euro oldu.