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Giriş Tarihi: 31.12.2021

Cepte taksit düzenlemesi

Cepte taksit düzenlemesi
FİYATI 5 bin liranın üzerinde olan yenilenmiş ürün niteliğindeki cep telefonu satışlarında 6 ay, fiyatı 5 bin TL'nin üzerindeki cep telefonu satışlarında ise 3 ay taksit yapılabilecek. Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan perakende ticarette uygulanacak ilkelere ilişkin tebliğde değişikliğe gidildi. Yönetmelikle, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) cep telefonlarında "yenilenmiş ürün teşviki" kapsamında fiyat limitlerinde ve taksit sayılarında yaptığı değişikliğe uygun düzenleme yapıldı. Buna göre, fiyatı 5 bin liranın üzerinde olan cep telefonu satışlarında 3 ay, yenileme merkezleri veya yetkili satıcılarca gerçekleştirilmesi kaydıyla fiyatı 5 bin liranın üzerinde olan "yenilenmiş ürün" niteliğindeki cep telefonu satışlarında 6 ay taksit uygulanacak. Cep telefonu satışlarında 3 aylık taksitlendirme sınırına tabi tutar 5 bin TL oldu. Bu, önceden 3.500 liraydı.
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Cepte taksit düzenlemesi
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