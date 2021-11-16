Cepten deprem riski raporu

BAŞARSOFT binaların depreme karşı riskini ölçümleyen "DepremRiskim" isimli bir mobil uygulama geliştirdi. Uygulama ile binaların yüksek mi yoksa düşük riskli grupta mı yer aldığını görülebiliyor. "DepremRiskim" uygulaması Amerikan Federal Acil Durum Yönetim Ajansı
'nın FEMA-154- Potansiyel Deprem Tehlikeleri için Binaların Hızlı Görsel Değerlendirme standartlarına dayalı olarak geliştirildi. Değerlendirme için gerekli olan sismik bölgeleme ise 2018 yılında Resmi Gazete
'de yayınlanan Türkiye Deprem Tehlike Haritası
verilerine göre oluşturuldu. Tamamen bilimsel veriler kullanılarak hazırlanan uygulama ile vatandaşlar binalarının fotoğrafını çekip, yapım yılını sisteme giriyorlar. Daha sonra yapı sistemi ile ilgili birkaç soruyu cevaplıyorlar. Uygulama, binanın risk değerini bilimsel bir altyapı çerçevesinde kullanıcıya raporluyor. Başarsoft CEO'su Alim Küçükpehlivan, geliştirdikleri uygulamayla, vatandaşların depreme karşı güvenli bölgeler ve binalarda yaşama konusunda farkındalıklarının artırılmasını amaçladıklarını söyledi. Küçükpehlivan, "Bu uygulama ile bir binanın bile riskli durumunun sonlandırılması halkımız için kazançtır diye düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.