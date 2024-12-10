Cevdet Yılmaz açıkladı: İş gücüne katılma oranı en yüksek seviyesinde

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada işsizlik oranlarını ve ekonomi gündemine dair gelişmeleri yorumladı. Yılmaz, 1 milyon 31 bin yeni istihdamın ekonomiye kazandırıldığını ifade etti.

İŞ GÜCÜ İSTATİSTİKLERİNİ YORUMLADI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı ekim ayı iş gücü istatistiklerine ilişkin değerlendirmede bulundu. Yılmaz, "Enflasyonu tek haneli seviyelere düşürmeyi hedeflerken, iş gücü piyasasındaki dengeleri de gözetiyoruz. Sıkı para politikasının iş gücü piyasası üzerindeki etkilerini gidermek amacıyla uyguladığımız istihdam dostu politikalar ve reel ekonomiyi güçlendiren adımlarımızın kazanımları sayesinde istihdamımız artmaya devam ediyor.

Mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre 2024 yılı ekim ayında geçen senenin aynı dönemine göre ilave yaklaşık 1 milyon 31 bin yeni istihdam ekonomiye kazandırılırken, istihdam oranı da aynı döneme göre 1,2 puan artarak yüzde 49'a yükselmiştir. İş gücüne katılma oranı 2024 yılı ekim ayında yüzde 54,7 ile en yüksek seviyesindedir. İstihdam oranı ve iş gücüne katılım oranındaki yükselişle birlikte işsizlik oranı ekim ayında bir önceki aya göre 0,1 puan sınırlı artışla yüzde 8,8 olarak gerçekleşmiştir" ifadelerini kullandı.

'SOSYAL REFAHI KALICI OLARAK ARTIRMAYI HEDEFLİYORUZ'

Dezenflasyon sürecinin devam etmesinin ekonomide öngörülebilirliği artırdığını vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Ekonomi programımıza duyulan güvenin neticesinde Türkiye'nin kredi risk primindeki (CDS) düşüş de sürmektedir. Kredi risk primimizdeki iyileşme dış finansman maliyetlerine olumlu yansıyarak, dış finansmana erişimi kolaylaştırmaktadır. Artan doğrudan yatırım ve portföy yatırımları rezervlerimizi güçlendirerek, dezenflasyon sürecine katkı sağlamaktadır.

Fiyat istikrarı, ekonomide güven ortamını pekiştirerek sürdürebilir büyüme için güçlü bir zemin oluşturmaktadır. Bu doğrultuda dengeli ve istikrarlı büyüme için daha elverişli bir ortam oluşturarak, yatırım ve istihdamdaki artışla ekonomimizin potansiyelini ileriye taşımaya devam ediyoruz. Mesleki eğitim ve iş gücü piyasasına yönelik yapacağımız yapısal reformların katkısıyla yeni iş imkanları ortaya çıkararak, insan odaklı ve kapsayıcı kalkınma ile sosyal refahı kalıcı olarak artırmayı hedefliyoruz."