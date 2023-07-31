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Giriş Tarihi: 31.7.2023 15:08 Son Güncelleme: 31.7.2023 15:09

Cevdet Yılmaz başkanlığında, Deprem Koordinasyon Toplantısı yapıldı

Deprem Koordinasyon Toplantısı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda deprem bölgesinde devam eden çalışmalar ele alındı.

DHA
Cevdet Yılmaz başkanlığında, Deprem Koordinasyon Toplantısı yapıldı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta yaşanan depremlerin etkilerinin azaltılması ve şehirlerin yeniden ihyasına ilişkin Deprem Koordinasyon Toplantısı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında ilgili bakanların katılımı ile yapıldı.

Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, deprem bölgesinde devam eden çalışmaları ele aldıklarını bildirerek, "Bu kapsamda; deprem fonları, kalıcı konutların inşa süreci, yerinde dönüşüm, yapılan ve yapılması planlanan konutlara ilişkin altyapı çalışmaları ile bölgedeki sosyal hayata ilişkin projeleri değerlendirdik. Hükümetimizin ve yerel yönetimlerin, önümüzdeki dönemde deprem bölgesindeki temel ihtiyaçların giderilmesi ile bu hizmetlerin finansmanı gibi öncelikli konuları ele aldık. Bir yandan depremzedelerimizin yeni yuvalarının yapımı devam ederken diğer yandan sosyal hayatın ve altyapının da eş zamanlı ve eşgüdüm içerisinde yürütülmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Depremden etkilenen bölgemizin, tıpkı deprem öncesinde olduğu gibi hem şehircilik anlamında hem de ticaret ve sosyal hayatta eski yapısına kavuşması için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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Cevdet Yılmaz başkanlığında, Deprem Koordinasyon Toplantısı yapıldı
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