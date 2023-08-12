CB Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Deprem bölgesi, Türkiye’nin en güvenli yerleri arasında olacak

'DEPREM BÖLGESİ, TÜRKİYE'NİN EN GÜVENLİ YERLERİ ARASINDA OLACAK'

Cevdet Yılmaz, Gaziantep'te çadır yaşamının sona erdiğini ve herkesin konteynerlerde kaldığını ifade ederek, "Öncelikle acil işler tamamlandı, şu anda aldığım bilgilere göre çadırda kalan kimse kalmadı. Kendi isteğiyle çadır kullanan vatandaşlar olabiliyor ama hak sahipliğinden dolayı çadır ihtiyacı kalmamış durumda. Bu güzel bir gelişme. Vatandaşlarımız kalıcı konutlarını bekleyen hak sahipleri konteynerlere yerleştirilmiş durumda. Özellikle şehir merkezlerindeki konteynerler klima sistemlerine kadar çalışmalar tamamlanmış durumda. Bir taraftan kalıcı konutlarla ilgili çalışmalar yürütülüyor. TOKİ'nin örnek dairesini gezdik tamamlandığında gerçekten önemli bir katkı olacak bölgemize. Buralar yüzlerce yılda bir yaşanan depremi yaşadı. Bir taraftan en son deprem yönetmeliklerine uygun, iyi teknolojilerle evler, konutla inşa ediliyor. Bu bölgelerimiz inşallah çalışmalar tamamlandığında Türkiye'nin en güvenli yerleri arasında yer alacaktır. Bir afet yaşandı, çok kayıplarımız oldu ama bu yapılan çalışmaların sonucunda belli bir süre içinde bittiğinde buralar Türkiye'nin en güvenli yerleri haline gelecek, nüfusu da buradaki faaliyetlerle eskisinden daha fazla olacaktır. Geçmişte, Van'da nöbetçi bakanlık yaptım. Depremin ilk zamanlarında çok tereddüt vardı ama depremden 2-3 yıl sonra gittiğimde nüfusundan eskisinden daha fazla olduğunu bizzat gözlemledim. Buralarda da farklı olmayacak" diye konuştu.