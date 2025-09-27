Cevdet Yılmaz: İş dünyası ile istişare halindeyiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Malatyalı İş Adamları Derneği (MİAD) ev sahipliğinde iş insanları ve Malatyalı vatandaşlar ile Ankara'da bir araya geldi. Yılmaz, "Yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı büyümeyi sürdürebilmek için iş dünyamızla istişare halinde elverişli bir ortamın kurulmasına büyük önem veriyoruz" ifadelerini kullandı. Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Malatyalı İş Adamları Derneği (MİAD) Ankara Şubesi birinci yıl programına katılarak iş dünyası ve vatandaşlar ile bir araya geldiğini belirtti. Yılmaz paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Başkentimize değer katabilecek fikir ve çalışmaları Malatyalı kardeşlerimizle değerlendirdik, görüşlerini aldık. Zirai don nedeniyle bu sene kayıplar yaşayan çiftçilerimizi desteklerken, 6 Şubat'taki deprem felaketinden etkilenen Malatya'nın ve tüm bölgenin yeniden inşasına devam ediyoruz. Yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı büyümeyi sürdürebilmek için iş dünyamızla istişare halinde elverişli bir ortamın kurulmasına büyük önem veriyoruz."