Cevdet Yılmaz: Mali yapısı güçlü bir KKTC milli davamızdır

'2024'TE 16 MİLYAR LİRALIK ÖDENEK KULLANMAYI ÖNGÖRÜYORUZ'

İmzalanan 2024 yılı anlaşmasında ise KKTC İktisadi ve Mali İşbirliği için yaklaşık 14 milyar lira yeni ödenek tahsis ettiklerini belirten Yılmaz, "Böylece devirlerle birlikte imzaladığımız 2024 Anlaşması kapsamında yaklaşık 16 milyar liralık ödenek kullanmayı öngörüyoruz. Bu yılki anlaşmada hedefimiz bütçe açıklarının finansmanından ziyade daha verimli alan olan altyapı yatırım ve reel sektör proje ve programlarının desteklenmesidir. Türkiye Cumhuriyeti, Kıbrıs Türkü'nün ekonomik ve sosyal açıdan daha güçlü bir seviyeye gelmesi için her zaman dayanışma içinde KKTC ile birlikte çalışmıştır, çalışmaya da devam edecektir. Kıbrıs Türkü'nün hak ve hakkaniyeti için verdiğimiz mücadele sadece müzakere süreçleriyle sınırlı kalmayacak kadar derin ve kapsamlıdır. Kıbrıs Türkü'nün hürriyeti ve güvenliği nasıl milli davamız ise üreten, büyüyen, müreffeh, mali yapısı güçlü bir KKTC de milli davamızdır. Bölgede istikrar ortamının sağlanması ne kadar önemliyse; KKTC'de yatırım ortamının iyileşmesi, yapısal reformların süratle yasalaşması da o kadar önemlidir. Vatandaşın kamudan aldığı hizmetlerde iyileşme sağlamak, bürokrasiyi azaltacak projeleri desteklemek de önceliklerimiz arasındadır. Sadece turizm ya da yükseköğretim ile değil; teknolojiyle, dijitalleşmeyle, yeşil ekonomiyle anılan bir KKTC uzak değildir" dedi.

KKTC Başbakanı Üstel de iş birliğinin hayırlı olması temennisinde bulunarak, "Bu noktada başta Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz olmak üzere anlaşmanın hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.