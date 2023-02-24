Çevre dostu olmaya karar verdi… El dokumasıyla çanta üretiyor

Gelecek nesillere yaşanabilir ve temiz bir çevre bırakmak, atıkları değerlendirmek için Tekstil Mühendisi Tuğçe Baş ve Elektrik ve Elektronik Mühendisi Yağız Andıç isimli genç girişimcilerin kurduğu ve kumaş fabrikalarından artan kumaş parçalarından yapılan sürdürülebilir ileri geri dönüşüm iplikler ile el dokuması yöntemiyle yaptıkları bayan çantalarını ilk etap da İstanbul ve bazı turistlik bölgelerde satışa sunarken, iler ki zamanlarda dünya pazarına açılarak gibi büyük kentlerde mağazalarda satışa sunmayı düşünüyorlar.
Şirketin kurucu ortağı Elektrik-Elektronik Mühendisi Yağız Andıç 10 yıl çeşitli firmalarda çalıştıktan sonra hem gelecek nesillere temiz bir çevre bırakmak için sürdürülebilirlik üzerine bir firma kurma düşüncesi içinde tekstil mühendisi arkadaşı ile birlikte kurduklarını belirterek, "Pandemi döneminde bir özel şirkette çalışıyordum ve evden çalışma düzenine geçmiştik. Bu sebeple bir süre Yalova'daki evime giderek oradan çalıştım. Çalışma odam doğrudan İstanbul'a bakıyordu. 21 günlük evlere kapanma döneminde, İstanbul'un üzerindeki hava kirliliğine sebep olan kara bulutların hızlı şekilde yok olduğunu gözlemledim. Orada çarpıcı bir farkındalık yaşadım; Yaşam alanlarımızı kendi ellerimizle yok ediyorduk ve kötü yaşam koşulları içerisinde yaşamak zorunda kalıyorduk. İklim değişikliğinin etkileri ile sürdürülebilir olmayan yaşam koşullarımız birleştiğinde ise ileriki yıllarda git gide bir felaketin içine sürüklenecektik. Reçete basitti. Her ne yapıyorsak yapalım, çevre dostu olan çözümlere yönelmemiz gerekiyordu. Karbon salınımı, su kirliliğini ve su tüketimini azaltacak teknolojilere yönelmek elzemdi. Bu sayede daha temiz şehirlerde yaşayabilecek ve sınırlı olan temiz içme suyuna daha uzun süreler boyunca ulaşmaya devam edebilecektik. Ardından ortağım Tuğçe'nin de benimle aynı görüşte olduğunu fark ettim ve birlikte sürdürülebilir tekstil şirketimizi kurmaya karar verdik. Vizyonumuz; elektrik, su ve kimyasal madde kullanmadan kumaş üretimi yaparak, tekstil alanında ileri dönüşüm kavramını en etkili şekilde kullanmayı hedeflediğimiz, çevre dostu üretim yapan bir iş modeli geliştirmekti."
NEDEN ÇANTA
Günümüzde birçok ünlü firmanın çıkış öyküsünün kadınların ve genç kızların kullandığı çantalar ile başladığını belirten Andıç, "İş modelini geliştirmek için birçok araştırmalarda bulunduk ortağım ile daha sonra şunu gördük birçok başarılı firmanın çıkış öyküsünün başlangıcı çanta ve aksesuar üretimi olduğunu belirledik. Mesela bir X firması çanta ve aksesuar üretimi ile daha fazla kar marjı ve yüksek bir segment pazar ile yükselmesi ilk aşamada var olabiliyor. Birde biz su, elektrik ve kimyasal madde kullanmadan el dokuması ile üretim yaptığımızdan dolayı, bu yöntemle kaliteli bir giysi ürünü üretimi için detaylı ARGE çalışması yapılması gerekir. İlk etap da bu ileri geri dönüşüm iplikleri ile yaptığımız ürünlerdeki yeteneğimizi gösterebilme ve pazar oluşturabilmemiz için çanta üretimi ile başladık. Çantayı aksesuarlarla birlikte geliştirdik, bu sene içinde yine ince el dokuması yaparak, ileri geri dönüşümlü ince iplikleri dokuyarak Pareyo gibi Kimono gibi giysi ürünleri üretmeyi hedefliyoruz"
KOSGEB BİZE ÇOK BÜYÜK DESTEK VERDİ
KOSGEB'in her zaman genç girişimcilere istihdam yaratmak isteyen girişlere destek olduğunu belirten Andıç" Biz bu işi kurmaya karar vererek çeşitli teçhizat ve dokuma tezgahlarını almak için çeşitli çalışmalar yaptığımız sırada genç girişimci ve istihdam yaratacak girişimcilerin her zaman KOSGEB in destek verdiğini öğrendik. Bartın KOSGEB Müdürlüğü'nü arayarak randevu talep ettik ve hızlıca davet edildik. Bilgilendirilme sürecinin ardından da sürecin en başından itibaren yardımsever şekilde yönlendirildik. Genç girişimcilere verilen desteğin ülkemizin gelişmesi açısından çok değerli olduğunu düşünüyorum"
İHRACATI AMAÇLIYORUZ
Bartın da ortağına ait bir apartmanın giriş katında üretimlerini sürdürdüklerini belirten Andıç, "Şu an 120 metrekarelik bir alanda, aylık 2 bin çanta üretim kapasitesi ile elektrik, su ve kimyasal madde kullanmadan ürettiğimiz kumaşları, modern tasarımlara sahip çantalara dönüştürüyoruz. İstanbul, Muğla, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerde 10'u aşkın lüks perakende mağazasında ve butiklerde çantalarımızın satışları yapılıyor. Aynı zamanda kendi e-ticaret sitemizden ve e-pazaryerlerinden de satışlarımızı yapıyoruz. 2023 senesinde hedefimiz. 50+ lüks mağazada satış yapmak, çanta modellerimiz dışında ürün gamımızı artırmak ve Türkiye'de uyguladığımız pazarlama modelimizi, ihracat için de modelleyerek ihracatımızı başlatmak. Biz şanslıyız çünkü Türkiye hem genç nüfusu sahip hem de yenilikçi ve ilklere imza atmak için bulunmaz bir ülke.
HEM ATIKLARI DEĞERLENDİRİYORUZ HEM DE YOK OLAN BİR ZANAATI YAŞATIYORUZ
Üretim yöntemlerimizi, "gerçek anlamda nasıl sürdürülebilir oluruz?" sorusunu kendimize sorarak, titizlikle programladık. Öncelikle, fabrikalardan aldığımız ileri dönüşüm ipliklerini kullanıyoruz. Artık kumaşların doğrudan kesilmesiyle oluşan bu iplikler geri dönüşüme uğramadığı için veya kullandığımız iplik sıfırdan üretilmediği için atıkları değerlendirmiş oluyoruz. Bu iplikler, kumaşlar fabrikalarda kesilirken arta kalan kumaş parçalarından elde ediliyor. Normalde atılacak, yakılacak veya geri dönüşüme girecek iken bunların hiçbirine gerek kalmadan halat iplere dönüştürülerek yeniden tedarik zincirine kazandırılıyorlar. Biz de bu iplikleri el dokuması yöntemiyle dokuyarak kumaşlar elde ediyoruz. Bu kumaşları da belli manuel işlemlerden geçirerek sağlamlık ve pürüzsüzlük kazandırıyoruz. Ardından da dikerek çanta ve aksesuarlar üretiyoruz. Temel amaçlarımızdan biri de el dokuması zanaatını sürdürülebilir kılmak ve gelecek nesillere aktarmak.
Özellikle kadınlarımıza istihdam alanı açacaklarını belirten Yağız Andıç, İstihdam noktasındaki felsefimiz ise; kadın istihdamı sağlamak ve ev kadınlarının meslek edinmesini sağlamak. Bunu yaparak hem kadınların ev ekonomilerine destek olmasını sağlamayı hem de meslek edinerek toplumdaki yerlerini güçlendirmeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.