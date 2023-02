Çevre dostu olmaya karar verdi… El dokumasıyla çanta üretiyor

NEDEN ÇANTA

Günümüzde birçok ünlü firmanın çıkış öyküsünün kadınların ve genç kızların kullandığı çantalar ile başladığını belirten Andıç, "İş modelini geliştirmek için birçok araştırmalarda bulunduk ortağım ile daha sonra şunu gördük birçok başarılı firmanın çıkış öyküsünün başlangıcı çanta ve aksesuar üretimi olduğunu belirledik. Mesela bir X firması çanta ve aksesuar üretimi ile daha fazla kar marjı ve yüksek bir segment pazar ile yükselmesi ilk aşamada var olabiliyor. Birde biz su, elektrik ve kimyasal madde kullanmadan el dokuması ile üretim yaptığımızdan dolayı, bu yöntemle kaliteli bir giysi ürünü üretimi için detaylı ARGE çalışması yapılması gerekir. İlk etap da bu ileri geri dönüşüm iplikleri ile yaptığımız ürünlerdeki yeteneğimizi gösterebilme ve pazar oluşturabilmemiz için çanta üretimi ile başladık. Çantayı aksesuarlarla birlikte geliştirdik, bu sene içinde yine ince el dokuması yaparak, ileri geri dönüşümlü ince iplikleri dokuyarak Pareyo gibi Kimono gibi giysi ürünleri üretmeyi hedefliyoruz"

KOSGEB BİZE ÇOK BÜYÜK DESTEK VERDİ

KOSGEB'in her zaman genç girişimcilere istihdam yaratmak isteyen girişlere destek olduğunu belirten Andıç" Biz bu işi kurmaya karar vererek çeşitli teçhizat ve dokuma tezgahlarını almak için çeşitli çalışmalar yaptığımız sırada genç girişimci ve istihdam yaratacak girişimcilerin her zaman KOSGEB in destek verdiğini öğrendik. Bartın KOSGEB Müdürlüğü'nü arayarak randevu talep ettik ve hızlıca davet edildik. Bilgilendirilme sürecinin ardından da sürecin en başından itibaren yardımsever şekilde yönlendirildik. Genç girişimcilere verilen desteğin ülkemizin gelişmesi açısından çok değerli olduğunu düşünüyorum"

İHRACATI AMAÇLIYORUZ

Bartın da ortağına ait bir apartmanın giriş katında üretimlerini sürdürdüklerini belirten Andıç, "Şu an 120 metrekarelik bir alanda, aylık 2 bin çanta üretim kapasitesi ile elektrik, su ve kimyasal madde kullanmadan ürettiğimiz kumaşları, modern tasarımlara sahip çantalara dönüştürüyoruz. İstanbul, Muğla, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerde 10'u aşkın lüks perakende mağazasında ve butiklerde çantalarımızın satışları yapılıyor. Aynı zamanda kendi e-ticaret sitemizden ve e-pazaryerlerinden de satışlarımızı yapıyoruz. 2023 senesinde hedefimiz. 50+ lüks mağazada satış yapmak, çanta modellerimiz dışında ürün gamımızı artırmak ve Türkiye'de uyguladığımız pazarlama modelimizi, ihracat için de modelleyerek ihracatımızı başlatmak. Biz şanslıyız çünkü Türkiye hem genç nüfusu sahip hem de yenilikçi ve ilklere imza atmak için bulunmaz bir ülke.