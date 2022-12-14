Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı EDEGES Projesi’ni Özbekistan heyetine tanıtıldı

"İKİ ÜLKE BİRLİKTE BU KONUDA ORTAK ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Özbekistan heyetine verilen teknik bilgilerin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Çevre Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Gürsel Erul, "Egzoz denetim sistemini de kendilerine tanıttık ve sistemi çok beğendiklerini beyan ettiler. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak bu sistemin Özbekistan'da da kurulması adına teknik desteği verebileceğimizi kendilerine beyan ettik. Ülkelerine döndüklerinde bu konuyu değerlendirecekler. Buna göre bir yol haritası belirleyeceğiz. İki ülke birlikte bu konuda ortak bir çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.