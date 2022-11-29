Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı "En çevre dostu Akdeniz kenti"ni seçecek

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Çevre Dostu Şehirler Ödülü'ne ilişkin sosyal medya hesabından, "En çevre dostu Akdeniz kentini seçiyoruz. Bakanlığımızca düzenlenen, Akdeniz'e kıyısı olan ülkelerin belde, ilçe, il ve büyükşehir belediyelerinin başvurabileceği İstanbul Çevre Dostu Şehirler Ödülü için son başvuru tarihi 30 Nisan" çağrısında bulunuldu.

"İSTANBUL ÇEVRE DOSTU ŞEHİRLER ÖDÜLÜ"

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından finanse edilen İstanbul Çevre Dostu Şehirler Ödülü'nün verilmesinin 2013 yılında İstanbul'da gerçekleştirilen Akdeniz'in Deniz Ortamı ve Kıyı Bölgesinin Korunması Barselona Sözleşmesi 18. Taraf Ülkeler Toplantısında (COP 18) kararlaştırıldığı ifade edildi.

ÇEVRE DOSTU AKDENİZ KENTİ

İstanbul Çevre Dostu Şehirler Ödülü'nün, Birleşmiş Milletler (BM) Çevre Programı- Akdeniz Eylem Planı (UNEP-MAP) kapsamında sağlıklı bir Akdeniz ve kıyı vizyonunun gerçekleştirilmesinde şehirlerin ve yerel yönetimlerin rollerini ve katkılarını takdir etme çağrısını yinelediği bildirilen açıklamada, çevre dostu bir Akdeniz kenti, "deniz ile uyumlu, kaynaklarını verimli, adil ve sürdürülebilir kullanan, deniz ve kıyı çevresine ve iklim değişikliğine etkisini azaltan, çevreyi şimdiki ve gelecek nesillerin faydası için yöneten bir kıyı kenti" olarak tanımlandı.

TÖREN ARALIK 2023'TE YAPILACAK

Buna göre, Barselona Sözleşmesi'ne taraf olan ve Akdeniz'e kıyısı olan ülkelerin tamamının katılabileceği İstanbul Çevre Dostu Şehirler Ödülü töreninin Aralık 2023'te yapılacağı, başvuruların ise 30 Nisan 2023'te sona ereceği bildirildi.

Ödül ile yerel yetkilileri daha çevre dostu bir geleceğe doğru ilerlemeye teşvik etmenin, yerel yönetimlerin diğer şehirlere ilham vermek için rol model olarak hareket etmelerini sağlamanın ve şehirlerinde çevrenin kalitesi konusunda farkındalık yaratmanın amaçlandığı da aktarıldı.

Açıklamada, 07-10 Aralık 2021'de Antalya'da düzenlenen Akdeniz'in Kirlenmeye Karşı Korunması Sözleşmesi'nin 22'nci Taraflar Konferansı kapsamında düzenlenen İstanbul Çevre Dostu Şehirler Ödülü töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından İspanya'nın Malaga Belediyesi adına Belediye Başkan Yardımcısı Gemma del Corral Parra'ya ödülü takdim ettiği anımsatıldı.