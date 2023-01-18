Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında site yönetimleri için yeni birim oluşturuldu

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünde Yapı Kooperatifleri Daire Başkanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren Konut Politikaları Şube Müdürlüğünün ismi "Konut Politikaları ve Tesis Yönetimi Hizmetleri Şube Müdürlüğü" olarak değiştirildi.

Şube Müdürlüğü, kat maliklerinin haklarının korunması amacıyla birden çok bağımsız bölümü bulunan konut ve işyerlerinin 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu'na göre yönetilmesi ile ilgili faaliyet gösteren firmalara ilişkin mevzuat hazırlayacak, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile iş birliği yaparak site yönetimlerinin sorunlarının çözülmesine yönelik çalışmalar yürütecek.

Bu kapsamda, ikincil mevzuat çalışmaları tamamlanarak sitelerde yaşanan yönetim sorunlarının azaltılması hedefleniyor.