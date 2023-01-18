Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında site yönetimleri için yeni birim oluşturuldu
Giriş Tarihi: 18.1.2023 14:20

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında site yönetimleri için yeni birim oluşturuldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü bünyesinde Kat Mülkiyeti Kanunu'na tabi site yönetim hizmeti veren şirketlerle ilgili mevzuat çalışmaları yürütmek üzere yeni birim oluşturuldu.

AA
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında site yönetimleri için yeni birim oluşturuldu

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünde Yapı Kooperatifleri Daire Başkanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren Konut Politikaları Şube Müdürlüğünün ismi "Konut Politikaları ve Tesis Yönetimi Hizmetleri Şube Müdürlüğü" olarak değiştirildi.

Şube Müdürlüğü, kat maliklerinin haklarının korunması amacıyla birden çok bağımsız bölümü bulunan konut ve işyerlerinin 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu'na göre yönetilmesi ile ilgili faaliyet gösteren firmalara ilişkin mevzuat hazırlayacak, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile iş birliği yaparak site yönetimlerinin sorunlarının çözülmesine yönelik çalışmalar yürütecek.

Bu kapsamda, ikincil mevzuat çalışmaları tamamlanarak sitelerde yaşanan yönetim sorunlarının azaltılması hedefleniyor.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında site yönetimleri için yeni birim oluşturuldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA