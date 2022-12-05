Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından "Sanayide Yeşil Dönüşüm" semineri

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, "sanayide kirletmeden üretmek mümkün" vizyonu doğrultusunda, mevcut en iyi tekniklerin kullanımıyla endüstriyel emisyonların, kaynağında azaltılmasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

"Sanayide Yeşil Dönüşüm" kapsamında, temiz ve çevre dostu üretimin yaygınlaştırılması ve çevresel iyileşmeyle birlikte Türk sanayisinin rekabet gücünün artırılması hedefleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilan ettiği "Türkiye Yüzyılı" vizyonunda yer alan "Sürdürülebilirliğin Yüzyılı" başlığı altında, Türkiye'deki sanayicilerin ve ilgili paydaşların, kaynakları verimli kullanma ve temiz üretim konusundaki farkındalıklarını arttırmak ve sanayide yeşil dönüşüm sürecine dikkati çekmek amacıyla 6-7 Aralık'ta, Bakan Kurum'un katılımıyla "Sanayide Yeşil Dönüşüm Semineri" düzenlenecek.

Sanayi temsilcileri, sektör kuruluşları, iş dünyası ve ilgili kamu kurumlarından yetkililerin katılımıyla Ankara'da düzenlenecek seminerde, çevre için yapılacak her yatırımın, hem üretim kalitesini hem de küresel pazarda rekabet gücünü arttıracağına vurgu yapılacak ve konuya ilişkin önemli konular masaya yatırılacak.

Seminerde, "Yeşil Mutabakat" kapsamındaki güncel gelişmeler doğrultusunda Endüstriyel Emisyonlar Direktifinin revizyonu hakkında da bilgi aktarılacak.

İklim nötr hedefinin döngüsel ekonomiye katkıları, karbon düzenlemesi mekanizması ve uygulaması, temiz üretim tekniklerinin önemi ve AB ülkelerindeki uygulamalar başta olmak üzere pek çok konu, Avrupa Birliği uzmanları ve alanın uzmanlarınca anlatılacak.

Türkiye'deki temiz üretim örnekleri, sanayiye yönelik teşvikler ve kurumsal çalışmalar da ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımlarıyla konuşulacak.

Seminerde, bu yılın şubat ayında Bakan Murat Kurum tarafından açıklanan "Yeşil Kalkınma Yolunda Türkiye Sonuç Bildirgesi"nde geçen "temiz üretim teknolojilerinin teşvik edilmesi" konusuna ve ekim ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurusunu yaptığı "Türkiye Yüzyılı" vizyonunda yer alan "Sürdürülebilirliğin Yüzyılı-Sanayide Yeşil Dönüşüm Belgesi" hedefine vurgu yapılacak.