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Giriş Tarihi: 5.5.2023 13:33 Son Güncelleme: 5.5.2023 13:41

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Nusaybin ilçesine yeni prestij projesi 'Millet Bahçesi' yapılacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı TOKİ Başkanlığı tarafından finanse edilecek ve Mardin’in Nusaybin ilçesine yeni prestij projesi olacak Millet  Bahçesinin Projesi kamuoyuyla paylaşıldı.

Ahmet AKKUŞ Ahmet AKKUŞ
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Nusaybin ilçesine yeni prestij projesi ’Millet Bahçesi’ yapılacak

Nusaybin İlçenin Abdulkadir Paşa, Fırat ve Devrim Mahallelerini kapsayan Çağ Çağ Deresinin etrafında 99 Bin Metrekarelik alanı kapsayacak Nusaybin Millet Bahçesi Projesi kapsamında çalışmaların bu hafta başlayacağı belirtildi.

Proje hakkında açıklama yapan Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ercan Kayabaşı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde ilçeye kalıcı bir eser daha kazandırılacağını söyledi.

Kayabaşı şöyle konuştu; "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde kadim ilçemiz Millet Bahçesine kavuşuyor. "Nusaybin Millet Bahçesi Projesi" Alman Köprüsü ile İpekyolu sınırları içerisinde Çağ Çağ Deresi çevresini kapsıyor. 99 bin metrekarelik alanda yapılacak Millet Bahçesinde; 1 Millet Kıraathanesi, 2 Büfe, 1 Mescit, 1 Kapalı Spor Salonu, Mini Basketbol Sahası, Aromatik bitkiler bahçesi, Oyun alanları, Piknik ve dinlenme alanları içermektedir. Millet Bahçesi Nusaybin'imize hayırlı ve uğurlu olsun."

Nusaybin Millet Bahçesinde yapılacak Millet Kıraathanesinin temelinin bu hafta atılacağı belirtildi.

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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Nusaybin ilçesine yeni prestij projesi 'Millet Bahçesi' yapılacak
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