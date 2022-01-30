Çevreci ürüne küresel etiket

Tüketicilerin çevreye zararsız ürünlere ulaşmasını sağlayacak 'Türkiye Çevre Etiketi
' küresel ağa dahil oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan
'ın 29 Aralık 2021 tarihli imzasıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen 'Türkiye Çevre Etiketi Sistemi
', Küresel Eko Etiket Ağı
'na üye oldu. 60 ülkenin temsil edildiği Küresel Eko Etiket Ağı, ürünün "çevre dostu ürün" olduğunu gösteren Türkiye Çevre Etiketi'nin küresel ölçekte tanınmasına katkı sağlayacak.
Türkiye Çevre Etiketi Sistemi
, çevreye duyarlı olduğu belirlenen ürünleri ve hizmetleri teşvik etmeyi, tüketicileri ve üreticileri bilgilendirmeyi amaçlıyor. Uygulama kapsamında ürün ve hizmet grupları için çevre dostu standartlar tayin ediliyor ve bu standartları sağlayan ürünlere "Çevre Etiketi" veriliyor. Standartlar, Avrupa Birliği Eko-Etiket Tüzüğü ile uyumlu olarak belirleniyor. Çevre Etiketi Sistemi sayesinde; enerji verimliliğine, ısı ve su tasarrufuna ve bioçeşitliliğin korunmasına önem veren firmalar ile çevre duyarlılığı taşıyan vatandaşlar ortak değerlerde buluşmuş olacak.
BAKANLIK TARAFINDAN DENETLENİYOR
"Çevre Etiketi" almaya hak kazanan ürünün ambalajında "Türkiye Çevre Etiketi" logosunu kullanılabiliyor. Ürünlerinde çevreye duyarlı ve sürdürülebilir hammadde kullanan, üretim sürecinde çevreye kriterlerin altında etkisi olan ve çevreye duyarlı ambalaj tercih eden firmalar teknik inceleme sonucunda Çevre Etiketi kullanıcısı olabiliyor. Ürünlerin kriterlere uygunluğu da yine Bakanlık tarafından denetleniyor. Çevre etiketi kullanımı 4 yıl süre için veriliyor.