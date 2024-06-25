Cezayir ile yeni hedef 10 milyar $

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ve Cezayir arasındaki 10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşma konusunda emin adımlarla ilerlediklerini belirterek, "İki ülke arasında çok yakın zamanda Tercihli Ticaret Anlaşması müzakerelerine başlanacağının müjdesini vermek istiyorum" dedi.Bolat, Türkiye'nin onur konuğu olduğu 55. Uluslararası Cezayir Fuarı dolayısıyla gittiği ülkede Cezayir Ticaret Heyeti Açılış Programı'na katıldı. Bolat, Cezayir ile ikili ticaret hacminin geçen yıl sonunda 6.3 milyar dolar olduğuna işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu rakam, bugüne kadar ulaştığımız en yüksek seviyedir. İkili ticaret hacmimiz, bu yılın ilk 5 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8'lik artış kaydederek yaklaşık 2.7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir."