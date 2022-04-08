CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz yıl, sosyal medyadaki partili trolleri ve ekonomi tetikçileri ile birlikte 128 milyar dolar yalanına girişmişti. Kılıçdaroğlu, Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak'ın 'Burası Çok Önemli' kitabının ardından bir kez daha yeni bir algı operasyonu denemeye kalktı, ancak kısa sürede duvara tosladı.
CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun '128 milyar dolar' yalanı, 'Burası Çok Önemli' kitabıyla birlikte bir kez daha çürütüldü! | Video
'Burası Çok Önemli' kitabı üzerinden algı operasyonuna soyunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Baktım kitaba bu 128 milyar dolar var mı? Tık yok. O kitapta da tık yok." iddiasında bulundu. Kılıçdaroğlu'nun bu ifadelerinin de kısa sürede asılsız olduğu ortaya çıktı.
Berat Albayrak'ın kaleme aldığı 'Burası Çok Önemli' kitabında 2019-2020 döneminde oluşan dolar ihtiyacını ve Merkez Bankası rezervlerini detaylıca yazdığı görüldü.
İşte kitapta 237-238. sayfalarda yer alan ilgili bölüm:
"2019 ve 2020 yıllarındaki rezerv değişimleri toplu halde değerlendirildiğinde rezervler üzerinde baskı oluşturulan üç temel faktör oldu:
Birincisi, 30,3 milyar doları bulan carı açık. Bu açık büyük oranda pandemi döneminde ihracatın durması, turizm gelirlerindeki düşüşten ve altın ithalatındaki artıştan kaynaklandı.
İkincisi, tüzel ve gerçek kişilerin yabancı para mevduatlarındaki 74,7 milyar dolarlık artış.
Üçüncüsü, reel sektörümüzün net yabancı para açık pozisyonunda gerçekleşen 51,9 milyar dolarlık azalma, yanı dış borç geri ödemesi yapılması. Bu saydığım üç faktörü üst üste koyduğumuzda 2019 ve 2020 yıllarındaki toplam 156,9 milyar dolar döviz ihtiyacının ortaya çıktığı görülür.
Geldiğimiz noktada, Merkez Bankası'nın rezervleri ne durumda, ona bakalım. Bu konuda bütün dünyanda kabul görmüş uluslararası standart, IMF tanımlı rezervdir. Bir ülkenin döviz rezervi incelenirken Merkez Bankası'nın brüt rezervi esas alınır.
"2002'DE REZERV 28,1 MİLYAR DOLARDI"
AK Parti'nin iktidara geldiği 2002 yılı sonundaki rezerv seviyesi 28,1 milyar dolardı. Biz bakanlık görevine başlamadan önceki Haziran 2018'deki seviye ise 98,4 milyar dolar, görevi bıraktığımız Kasım 2020 tarihinde 85.2 milyar dolardı. Yaşanan kur saldırılarına rağmen rezervlerimiz 2019 yılı sonunda 105,7 milyar dolara yükseldi, ancak pandemi döneminde bir miktar gerileyerek, 2020 sonunda 93,6 milyar dolar oldu.
"2021 YILI SONUNDA 111 MİLYAR DOLAR SEVİYESİNE ULAŞTI"
Pandemiden çıkışla birlikte özellikle 2021 yılı sonuna rezervlerimiz artarak 111 milyar dolar seviyesine ulaştı. Özetle, yakın geçmişte yaşadığımız onca sınamayı, pandemi ve küresel krizleri başarıyla geçerek resmi rezervlerimizi korumayı başarmışız. Cari dengedeki iyileşmenin de etkisiyle çok yakın bir gelecekte en yüksek seviyelere çıkacağını düşünüyorum."