CHP yine popülizmi seçti

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe ile bakanlık binasında bir araya geldi. 4 saati aşan görüşmeye CHP'nin bütçe gerçekleriyle bağdaşmayan popülist talepleri damga vurdu. Karatepe'yi bakanlığa girişinde karşılayan Şimşek, siyasette normalleşme süreci kapsamında CHP heyeti ile bir araya gelen 5. bakan oldu.Görüşmede Bakan Şimşek tarafından mevcut ekonomi programı kapsamında elde edilen kazanımların ve yıl yıl hedeflenen rakamların anlatıldığı bildirildi. CHP heyeti ise masaya 4 popülist öneri getirip kaynağın nasıl temin edileceğini belirtmeden adeta tribünlere oynadı. Görüşme sonrası CHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyen Karatepe, asgari ücrete temmuz zammı, emeklilerin maaşına enflasyonun üzerinde artış, tarımsal desteklerin artırılması ve yeni bir vergilendirme sistemi üzerine öneriler sunduklarını dile getirdi. Gazeteciler tarafından ısrarla Bakan Şimşek'in açıklamaları sorulan Karatepe, bu soruların hepsini yanıtsız bırakmayı tercih etti. "Görüşmeler devam edecek mi?" sorusunu cevaplayan Karatepe, "Somut adımlar atarlarsa görüşebiliriz. Bir araya gelelim gibi bir düşüncemiz yok" şeklinde konuştu.