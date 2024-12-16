CHP’li 5 belediyeye 23 milyarlık haciz

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), CHP'li belediyelere borçlarını ödemedikleri için haciz işlemi başlattı. Edinilen bilgilere göre, Adana, Ankara, İstanbul, Mersin ve Şişli belediyelerinin iştiraklerinin hesaplarına bloke konuldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ise SGK'nın ödeme emri göndermesinin ardından, 9.8 milyar TL'lik borcu için yapılandırma protokolü imzaladığı öğrenildi. SGK, bu yıl içerisinde 160 milyar TL'ye ulaşan belediye borçlarının sadece 11.7 milyar TL'sini tahsil edebilmişti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'na SGK borçları dolayısıyla "Borçlu belediyeleri biraz daha silkeleyin" sözleri üzerine SGK harekete geçti. İlk etapta en borçlu beş belediye ve iştiraklerine gecikmiş borçlardan dolayı haciz işlemi başlatıldı. Bu haciz kapsamında belediyelerin ve şirketlerinin mevduat hesaplarına bloke kondu.Ayrıca bazı gayrimenkullerine ve araçlarına da hacizler gündemde. Haciz işlemi uygulanan belediyelerin; Adana, Ankara, İstanbul, Mersin Büyükşehir Belediyeleri ile Şişli Belediyesi olduğu öğrenildi. SGK'ya en borçlu belediyeler arasında yer alan Ankara Büyükşehir Belediyesi 8.7 milyar TL ile birinci, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise 6.4 milyar TL ile ikinci sırada yer alıyor. Adana'nın 4.3 milyar TL, Şişli Belediyesi'nin ise 2.3 milyar TL ve Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 1.6 milyar TL prim borcu bulunuyor.Söz konusu uygulamanın yalnızca bir başlangıç olduğu ve borçlu belediyelere yönelik işlemlerin artarak devam edeceği bildirildi. SGK, borç yapılandırmasına gitmeyen veya ödemelerini ihlal eden tüm belediyeler mercek altına aldı.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçekleştirilen bütçe görüşmelerinde ocakta 96 milyar olan belediyelerin toplam borcunun 160 milyar TL'ye ulaştığını açıklamıştı. Bugüne kadar belediyelerden 11.7 milyar TL icra yoluyla prim borcu tahsilatı gerçekleştiğini belirten Işıkhan şu bilgileri vermişti: "SGK'nın 2024'ün ilk dokuz ayındaki prim geliri ise 2 trilyon 15 milyar liradır. Süresinde ödenmeyen icraya intikal ettirilmek suretiyle çoğunluğu özel sektör işverenlerinden olmak üzere, 11 ayda yaklaşık 46.6 milyar lira tahsilat gerçekleştirdik. Bu tahsilatın 11 milyar 750 milyonluk kısmı belediye prim borçlarıdır. Toplam SGK alacağının yüzde 24.3'ü belediyelerin borcudur. SGK olarak prim tahsilat oranımız yüzde 88'dir. Bbelediyelerin borçlarını ödeme oranı yüzde 44'tür."Bu arada 160 milyar liralık toplam SGK prim borçlarının yüzde 70'inin (112 milyar TL) CHP'li belediyelere ait olduğu ortaya çıktı. SGK, mevzuat kapsamında bütün belediyelere eşit mesafede işlem uyguluyor.Işıkhan, SGK olarak hiçbir borçluya, ister özel sektör ister Belediye olsun, ayrıcalık tanımadıklarını dile getirerek, "Borç tahsilatı sürecinde parti ayrımı yapmaksızın, en borçlulardan başlayarak hareket ediyoruz. Kim borcunu ödemiyorsa gerekli işlemleri başlatmakla yükümlüyüz. Ben, 85 milyonun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanıyım. Bu prim borçları; emekçilerimizin alın terinin, emeklilerimizin maaşlarının, çocuklarımızın sağlık giderlerinin, yani milletimizin geleceğinin teminatıdır. SGK borçları üzerinden siyaset yapmak, vatandaşlarımızın haklı taleplerine gölge düşürmek anlamına gelir" ifadelerini kullanmıştı.