CHP’li Ayşenur Arslan’dan akıllara zarar sözler: Boğaziçi’nde iftar yapan öğrencileri hedef aldı

'İSLAMİ OLDUĞUNU ZANNEDİYORLAR'

Üniversite öğrencileri yer sofrasında yemek yemenin yerli, milli ve İslami olduğunu zannediyor. Böyle zanneden bir akıldan bilim falan beklemeyin.

Yer sofrasında yemek yemek masanın icadından önce yapılan bir şeydir. Romalılar da yatarak yerdi. Hiç yerli ve milli değildir olay. Hala bazı ülkelerde, adını vermeye gerek yok yerde yiyorlar. Erdoğan da gittiği her yerde yerde yemek yiyor.

Bir de kız öğrenci ayrı yerde, harem selamlık, Boğaziçi Üniversitesi'nde..."