Çiftçi eğitimi için enstitü kurdu

SÜRDÜREBILIR Tarım için genç çiftçilerin önemini vurgulayan Pınar Süt Yönetim Kurulu Başkanı İdil Yiğitbaşı
, "Süt üretimi iklim krizinden olumsuz olarak etkileniyor. İnek başına süt veriminin artması sera gazı emisyonlarını azaltmak için en önemli araç. Türkiye
'de süt üretimi 1970'lerden bu yana hayvan başına yıllık 500 kilogram seviyesinden 3.158 kg'a ulaştı" dedi. Yiğitbaşı şunları kaydetti: "Özellikle son yıllarda tarım sektöründe yaş ortalaması yükseliyor. Yapılan araştırmalar, üreticilerin yarıdan fazlasının 50 yaşın üzerinde olduğunu gösteriyor. Sektörün yenilenmesi, teknolojinin süreçlere daha fazla dahil edilmesi, farklı görüş açılarıyla zenginleşmesi için süt sektörünün genç üreticilere ihtiyacı var. Tarımın geleceği için sürdürebilirlik çok önemli. Sütün verimliliğinin ve kalitesinin artması için Pınar Süt olarak 1973 yılında başladığımız çiftçi eğitimlerimizi 8 yıldır Pınar Enstitüsü
çatısı altında, "Sütümüzün Geleceği Bilinçli Ellerde" projesi ile devam ettiriyoruz."