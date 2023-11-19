Çiftçi Kayıt Sistemi yeniden düzenlendi

Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) Yönetmeliği'nde değişiklik yapıldı. ÇKS kapsamında intikali yapılmamış araziler için taahhütnameyle gerçekleştirilen başvurulara itiraz edilmesi durumunda, mirasçılık belgesi istenecek. Buna göre, taahhütnameye konu araziler, üretim yılına ait uydu görüntüleriyle ya da tespit komisyonları tarafından yerinde kontrol edilecek. Mirasçı ya da hissedarlar, taahhütnameye konu araziye üretim yılı içerisinde itiraz ederse bu arazilere ait kayıtlar, o üretim yılından itibaren taahhütname süresinin sonuna kadar, itiraz edilen hisselere tekabül eden alanlar için sonlandırılacak.