Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Çiftçi Kayıt Sistemi’ne son başvuru 2 Ocak’ta
Giriş Tarihi: 22.12.2023

Çiftçi Kayıt Sistemi’ne son başvuru 2 Ocak’ta

ANKARA
Çiftçi Kayıt Sistemi’ne son başvuru 2 Ocak’ta
TARIM ve Orman Bakanlığınca, üreticilere ait tarımsal faaliyetlerin ülke genelinde kayıt altına alınması ve çiftçilerin desteklerden yararlandırılabilmeleri amacıyla oluşturulan Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) için 2024 üretim yılı başvuruları 2 Ocak 2024'te sona erecek. İlk kez başvuru yapacak ya da daha önce başvurusu bulunup arazi edinim bilgilerinde değişiklik olan çiftçilerin, başvurularını il ve ilçe tarım ve orman müdürlüklerine yapmaları gerekiyor. Daha önce ÇKS başvurusu bulunan çiftçiler ise e-Devlet uygulaması üzerinden başvurularını güncelleyebiliyor. Bakanlığın dijital dönüşüm hamleleri kapsamında uygulamaya alınan "TarımCebimde" mobil uygulaması üzerinden de ÇKS işlemleri yapılabiliyor. e-Devlet ve "TarımCebimde" mobil uygulaması üzerinden ilk defa üretilen ÇKS belge sayısı ise 11 milyonu aştı.
CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Çiftçi Kayıt Sistemi’ne son başvuru 2 Ocak’ta
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA