Çiftçi Kayıt Sistemi’ne son başvuru 2 Ocak’ta

TARIM ve Orman Bakanlığınca, üreticilere ait tarımsal faaliyetlerin ülke genelinde kayıt altına alınması ve çiftçilerin desteklerden yararlandırılabilmeleri amacıyla oluşturulan Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) için 2024 üretim yılı başvuruları 2 Ocak 2024'te sona erecek. İlk kez başvuru yapacak ya da daha önce başvurusu bulunup arazi edinim bilgilerinde değişiklik olan çiftçilerin, başvurularını il ve ilçe tarım ve orman müdürlüklerine yapmaları gerekiyor. Daha önce ÇKS başvurusu bulunan çiftçiler ise e-Devlet uygulaması üzerinden başvurularını güncelleyebiliyor. Bakanlığın dijital dönüşüm hamleleri kapsamında uygulamaya alınan "TarımCebimde" mobil uygulaması üzerinden de ÇKS işlemleri yapılabiliyor. e-Devlet ve "TarımCebimde" mobil uygulaması üzerinden ilk defa üretilen ÇKS belge sayısı ise 11 milyonu aştı.