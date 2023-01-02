Çiftçi ne ekeceğini sistemden görecek

Çiftçilerin alacağı desteğin, nereye ne ekeceğinin cevaplarını bulacağı 'TarımCebimde' mobil uygulaması devreye girdi. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci uygulamanın tanıtım toplantısında, "Bu uygulama üzerinden çiftçilerimiz il-ilçe teşkilatlarına gitmeden bakanlık hizmetlerine başvuru yapabilecekler. Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı olmayanlar da bu uygulamayı kullanabilecek" dedi.Bakan Kirişci, TarımCebimde mobil uygulamasının dijitalleşme adına devrim niteliğinde olduğunu belirterek, uygulama üzerinden "küpe sorgulama" ve "destek takvimi" konularına erişebileceğini bildirdi. Kirişci, şu değerlendirmelerde bulundu: "TarımCebimde 1.0, tamamıyla yerli ve milli bir uygulamadır. İlk günden bugüne uygulamanın hayata geçirilmesinde dökülen akıl ve alın teri, tamamıyla bakanlığımız personeline aittir. 1 Ocak itibarıyla tüm mobil marketlerden mobil cihaza indirilip açıldığında herhangi bir kayıt işlemi gerektirmeden ana sayfaya erişilebilmektedir." Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, uygulamanın yeni versiyonlarında iklim, toprak ve su kısıtları göz önüne alınarak çiftçilere parsel bazlı ürün önermeleri yapılacağını, arıcılık, su ürünleri, ipek böcekçiliği gibi hizmetlerin de ilave edileceğini söyledi.Tarım sektöründeki dijital dönüşümün Türkiye Yüzyılı vizyonu adına önemli bir adım olduğuna işaret eden Kirişci, şöyle devam etti: "Bu ilk versiyon, bir başlangıçtır. Yeni iyileştirmeler, yeni versiyonlarla sürekli güncellenecektir. Bu çerçevede ileriki versiyonlarda çiftçilerimize, parsel bazlı ürün önermeleri yapılacaktır."