Çiftçi üretiyor, Bursa çiçek açıyor

Çiftçinin hünerli ellerinde hayat bulan çiçekler, Bursa'nın park, bahçe, kavşak ve refüjlerine estetik bir görünüm kazandırırken, bu yılsonuna kadar da 5 milyon adedin üzerinde çiçek üretimi yapılması planlanıyor. Bu üretimle de çiçek yetiştiren çiftçilere 19 milyon TL'nin üzerinde ödeme yapılması öngörülüyor.