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Giriş Tarihi: 23.10.2022

Çiftçi ve esnafa müjde: Limitler arttı

Çiftçi ve esnafa müjde: Limitler arttı
Geleneksel (yaygın) bitkisel üretime yönelik yüzde 100 faiz indirimi uygulanacak işletme ve yatırım kredisinin üst limiti 200 bin liraya çıkarıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, geleneksel bitkisel üretim konusunda, 200 bin liraya kadar kullandırılacak yatırım ve işletme kredilerinde yüzde 100 faiz indirimi uygulanacak. Değişiklik öncesinde faizsiz kredi imkânı, 100 bin liraya kadar olan krediler için sağlanıyordu. Öte yandan, Halkbank'ın esnaf ve sanatkârlara kullandırdığı kredilerde de limit 100 bin TL'den 300 bin TL'ye, yaş sınırı da 35 yaşa çıktı.
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Çiftçi ve esnafa müjde: Limitler arttı
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