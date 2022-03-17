Çiftçiler akıllı traktöre entegre edilecek 5G ile verimini artıracak

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, tarımda teknoloji kullanımı hızla artarken TARNET de geliştirdiği son teknoloji uygulamalarla çiftçinin iş yükünü azaltmayı, verimliliği de en üst düzeye çıkarmayı hedefliyor.

Şirket, ATS Projesi'ne 5G teknolojilerinin entegrasyonu için Türk Telekom ile iş birliğine gitti.

ATS, otomatik olarak toprak işleme, gübreleme ve ilaçlama gibi işlemleri kolaylaştıran bir uygulama olarak sunuluyor. TARNET, otomatik dümenleme sistemine sahip traktör çözümü olan ATS'nin saha testlerini başarıyla sonuçlandırdı. Tarımsal faaliyetlerde verimin artırılmasını ve üreticilerin girdi maliyetlerinin düşürülmesini sağlayacak projede, daha hassas ve doğru tarımsal işlemlerin yapılabilmesi 5G üzerinden çalışan otomatik dümenlemeli traktörle gerçekleştirilecek.

Türk Telekom'un Türkiye'deki en güçlü hizmetlerinden biri olacak 5G teknolojisi üzerinden gerçekleştirilebilecek ATS uygulaması sayesinde, otomatik dümenleme sistemine sahip traktörle tarla sürülürken aynı zamanda yapay zeka desteğiyle video analitiği yapılabilecek. Sürücüsüz traktörün rotasında sapma tespit edildiğinde, 5G bağlantılı mobil uygulama üzerinden çiftçi anlık olarak bilgilendirilecek.

Güvenlik amacıyla sürücüyle hareket eden traktör, belirlenen rotadan 2,5 santimetre bile dışarı çıktığında uyarı verebilecek. Arazide her yerin kullanılması sayesinde verim artışı amaçlanıyor. 5G altyapısıyla entegre olan ATS ile üreticilerin ve çiftçilerin daha az efor harcarken daha fazla verim almaları hedefleniyor.

ATS TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİNDE ÇİFTÇİLERİN HİZMETİNE SUNULDU

Öten yandan, zirai insansız hava aracı (ZİHA) ve Akaryakıt Otomasyon Sistemi (TARPET) gibi teknoloji yoğun ürünleriyle tarımda girdi maliyetlerini aşağı çekmeye çalışan TARNET, 2 ayrı seçenekle ATS'yi Türkiye'nin farklı bölgelerinde Tarım Kredi kooperatiflerinde çiftçilerin hizmetine sundu.

TARNET Genel Müdürü Huzeyfe Yılmaz, İzmir ve Konya tarım fuarlarında gösterimi yapılan sistemlerin yüksek satış rakamlarına ulaştığını belirterek, "ATS'nin Türk Telekom ve TARNET'in iş birliğiyle 5G entegrasyonunda sonuca ulaşması, tarım sektörünün yakın gelecekteki girdi maliyetlerinin hızla aşağı çekilmesini ifade ediyor. 5G altyapısıyla entegre olan ATS'ler, üreticilerimizin ve çiftçilerimizin diğer girdi maliyetlerine odaklanmalarına fırsat verecektir" dedi.