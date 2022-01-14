Çiftçilerde kredi geri ödeme oranı % 99

ZİRAAT
Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, tarıma verdikleri kredilerle müşterilerinin kazandığını ve paralarını ödediğini belirterek, "Tarım kesiminde dünyada iklim değişikliğiyle belli dönemlerde bazı sıkıntılar olsa bile aslında yönetilemeyecek herhangi bir durum söz konusu değil. Kredilerin geri ödeme oranı yüzde 99" dedi.
160 MİLYARLIK KREDİ
Adana Sanayi Odası
'nda düzenlenen toplantıda konuşan Çakar, "Tarımın finansmanı için 160 milyar TL kredi kullandırılmış durumda. Bunun 110 milyar TL'sini Ziraat Bankası
tek başına verdi. 89 milyarı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından sübvanse edildi. Tamamının faiz oranı yüzde 10 ve altında. Hatta hayvancılıkta 100 bin, bitkisel üretimde 50 bine kadarki kredileri de sıfır faizli kullandırıyoruz. Sıfır faizli kredilerin total rakam içindeki payı 28.5 milyar TL. Takibe düşme oranına bakıldığında 2021'de bankamızın tarımsal kredilerdeki takip oranı yüzde 0.98'dir, yani yüzde 1" diye konuştu. Türkiye
'deki enflasyonun nedeninin iyi irdelenmesi gerektiğini söyleyen Çakar, "Özellikle ithal ikameci model yıllardır devam ediyordu. Bu modeli uyguluyorsanız, yurtdışındaki enerji, emtia fiyatlarının artmasıyla beraber ciddi bir maliyet enflasyonunu transfer edersiniz. Pandemi nedeniyle ötelenmiş talepler de canlanınca maliyet enflasyonunun üzerine talep enflasyonu da bindi, bu da ciddi enflasyonist ortam oluşturdu" dedi.