Çiftçilere 1 milyon 300 bin TL makine ve ekipman desteği

"SİZ YETER Kİ İSTEYİN"

Bergamalı üreticiler için bu desteklerin çok kıymetli olduğunu bildiren Özen şu ifadeleri kullandı:

"Hedefimiz desteklemelerden faydalanan üretici sayımızı artırmak. Çünkü bu zor dönemlerde üreticimizin yanında olmamız gerekiyor.

Bergama ilçemizde sadece 2021 yılında vermiş olduğumuz 104 milyon TL tarımsal destekleme, 2002 yılından beri vermiş olduğumuz yaklaşık 850 milyon TL destekleme bizim üreticimizin yanında olduğumuzun bir göstergesidir. Daha fazla desteklemeyle yanınızda olmak istiyoruz. Ancak siz bizim yanımızda olduğunuz kadar yanınızda olabiliyoruz. Üreticimiz bunu kabul ettiği kadar destek verebiliyoruz.

Bugün Bergama'da 43 üreticimize makine ekipman desteğini teslim edeceğiz. Bu rakamları artırabiliriz. Tarım teşkilatı olarak İzmir'in tamamında 7/24 sahada olan, haftanın 6 günü çalışan ve üretimin kalbine inen farklı bir çalışma prensibine sahibiz. İzmir tarımının ülke tarımına katkısının ne demek olduğunun bilincindeyiz. Biz her türlü destekle yanınızdayız. Siz yeter ki isteyin. Sizin her isteğiniz bizim için yepyeni bir motivasyon oluyor."



Tören, desteklemeden faydalanan üreticilere makine ekipman ve sertifikalarının teslimiyle sona erdi.