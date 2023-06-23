Çiftçilere 3.4 milyar TL ödeme

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2 milyar 479 milyon TL tarımsal destek ödemesi ile 966 milyon TL tutarındaki yaş çay alım bedelinin çiftçilerin hesaplarına dün itibarıyla aktarıldığını duyurdu.Çay budama tazminatı kapsamında 1 milyar 168 milyon Türk lirası, süt desteği kapsamında 1 milyar 70 milyon TL, kırsal kalkınma yatırım desteği kapsamında 87 milyon 961 bin TL, küçük ölçekli balıkçılık desteği kapsamında 69 milyon 714 bin, tarımsal yayım ve danışmanlık desteği kapsamında 30.6 milyon TL, yağlı tohumlu bitkiler desteği kapsamında 27.4 milyon TL, hububat-baklagil ve dane mısır desteği kapsamında 13.8 milyon TL, sertifikalı tohum üretim desteği kapsamında 9.5 milyon TL, mazot gübre desteği kapsamında 880 bin TL, organik arıcılık desteği kapsamında 841 bin TL olmak üzere toplam 2 milyar 479 milyon 874 bin TL tarımsal destek ödemesi ve 966 milyon TL yaş çay alım bedeli ile birlikte toplam 3 milyar 445 milyon 874 bin TL çiftçilerin hesabına yatırıldı.