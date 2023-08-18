Çiftçinin enerji faturaları düşecek

Tarımsal üretimde girdi maliyetlerine ve faturalara yenilenebilir enerji ayarı geliyor.Tarım ve Orman Bakanlığı, çiftçinin enerji maliyetlerini düşürmek için yenilenebilir enerjiyi mercek altına aldı. Bakanlık, yenilenebilir enerji projelerine tam destek oluyor. Dünya çapında yaşanan iklim kriziyle enerji maliyetlerinin artışı alternatif enerji sistemlerini ön plana çıkardı. Bakanlığın sağladığı desteklerle yüzde 47 oranla seracılık projeleri, tarımsal sulama, soğuk hava depoları, ürün işleme tesisleri ve hayvancılık faaliyetlerinde güneş enerjisi kullanımı tercih edildi. Jeotermal enerji kaynaklarını bakımında dünyada yedinci, Avrupa'da birinci sırada yer alan Türkiye'de 30 bin dekar serayı ısıtacak jeotermal enerji potansiyeli mevcut. Hâlihazırda 5 bin 293 dekar sera jeotermal enerji kullanılarak ısıtılıyor. Çevreci üretimle sürdürülebilirlik hedeflenirken, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımıyla üretim maliyetleri de düşecek. Çiftçinin üretim faturaları yenilenebilir enerjiyle düşecek.