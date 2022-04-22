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Giriş Tarihi: 23.4.2022

Çiftçiye 1.6 milyarlık destek ödemesi

Çiftçiye 1.6 milyarlık destek ödemesi
TARIM ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 1 milyar 602 milyon 683 bin 221 liralık destekleme ödemesini dünden itibaren üreticilerin hesaplarına aktarılmaya başlandığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, söz konusu ödemeler, çiğ süt, buzağı, manda, malak ve süt analiz destekleri kapsamında olacak. Destek ödemeleri, kimlik numaralarının son hanesi 0,2,4 ve vergi kimlik numaralarının son haneleri 0,1,2,3,4,5,7,9 olanlara bugün saat 18.00 itibarıyla, kimlik ile vergi kimlik numaralarının son hanesi 6 ve 8 olanlara da 29 Nisan saat 18.00 itibarıyla gerçekleştirilecek.
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Çiftçiye 1.6 milyarlık destek ödemesi
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