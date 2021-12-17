Çiftçiye destek ödemeleri başladı

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
, kuraklık, dane zeytinyağı, kırsal kalkınma, yem bitkileri, ipekböceği
, lisanslı depoculuk, hayvan genetik kaynaklarının yerinde korunması destekleri kapsamında, üreticilere dün itibariyle yaklaşık 2.7 milyar liralık ödeme yapılmaya başlandığını açıkladı. Kuraklık desteği ödemesi, T.C. kimlik numarasının son hanesine göre çiftçilerin hesaplarına aktarılacak. Diğer destek ödemeleri 17 Aralık'ta saat 18:00 itibarıyla tek seferde hesaplara aktarılacak. ANKARA