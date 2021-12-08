Çiğ köfte üreticilerinden stokçu uyarısı: Hammadde bulamıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da stokçulara yönelik sözlerini desteklediklerini, stokçuların üzerine gidilmesi gerektiğini, uygulanacak cezai müeyyidelerin artması gerektiğini belirten ÇİĞDER Başkanı Orhan Güzelaydın, "Biz çiğ köfte üreticileri olarak yüzde 100 yerli ve milli bir ürün oluşturduk. Ürünümüzün en büyük özelliği lezzetli ve ekonomik olmasıdır. Ama son dönemlerde hem hammadde ürünlerine çok ciddi zam gelmeye başladı hem de temin etmekte zorluklar yaşanmaya başlandı. Bunun en önemli sebeplerinin başında stokçuluk yapıldığını düşünüyoruz ve görüyoruz. Çiğ köftenin ana maddesi olan bulgura yüzde 100, yağ ürünlerine yüzde 200, una yüzde 100 ve ambalaj ürünlerine yüzde 100 oranında fiyat farkı yaşanmıştır. Sürecin bu şekilde ilerlemesi hem insanların satın alma gücüne olumsuz yönde etki edecek hem de en hızlı, en ekonomik olarak ulaştığı çiğ köftenin artık ekonomik olmaktan çıkmasına neden olacaktır. " dedi.

"Türkiye genelinde 50 bine yakın esnafın satışını yaptığı, 200 bine yakın çalışanın olduğu bu sektörün gücü hammaddeye gelen üst üste zamlar ve temin edememe sorunu karşısında zayıflamıştır." Diyen Orhan Güzelaydın, sözlerini şöyle tamamladı: "Devlet büyüklerimizden ricamız bu fiyat politikalarına, stokçulara karşı bir an önce müdahale etmeleri, fiyatları aşağıya çekmelerini sağlama ve stokçuluğa engel olunmasıdır. Aksi takdirde sadece çiğ köfte sektörü değil birçok sektör büyük bir sorunla karşı karşıya kalacaktır."