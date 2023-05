Çiğ süt üretimi 2022 yılında azaldı

TÜİK verilerine göre, 2022 yılında kırmızı et üretimi yüzde 12,3 artarak 2 milyon 191 bin 625 ton oldu. Çiğ süt üretimi ise yüzde 7,1 azalarak 21 milyon 563 bin 492 ton oldu. Buna göre, 2021 yılında 1 milyon 952 bin 38 ton olan kırmızı et üretimi, 2022 yılında yüzde 12,3 artarak 2 milyon 191 bin 625 ton olarak tahmin edildi.



Bir önceki yıla göre sığır eti üretimi yüzde 7,7 artarak 1 milyon 572 bin 747 ton, koyun eti üretimi yüzde 26,8 artarak 489 bin 354 ton, keçi eti üretimi yüzde 22,6 artarak 115 bin 938 ton, manda eti üretimi ise yüzde 25,4 artarak 13 bin 586 ton oldu.



Kırmızı et üretiminin 2022 yılında yüzde 71,8'ini sığır eti, yüzde 22,3'ünü koyun eti, yüzde 5,3'ünü keçi eti ve yüzde 0,6'sını manda eti oluşturdu.



"ÇİĞ SÜT ÜRETİMİ 2022'DE YÜZDE 7,1 AZALDI"



TÜİK, 2020 yılından itibaren Tarımsal İşletmelerde Hayvansal Üretim Araştırması'ndan elde edilen Çiğ süt üretim istatistiklerini de açıkladı.

Buna göre, 2021 yılında 23 milyon 200 bin 306 ton olan çiğ süt üretim tahmini, 2022 yılında yüzde 7,1 azalarak 21 milyon 563 bin 492 ton oldu. Bir önceki yıla göre manda sütü üretimi yüzde 31,5, keçi sütü üretimi yüzde 13,2, inek sütü üretimi yüzde 6,8 ve koyun sütü üretimi yüzde 6,7 azaldı.

Çiğ süt üretiminin 2022 yılında yüzde 92,3'ünü inek sütü, yüzde 4,9'unu koyun sütü, yüzde 2,5'ini keçi sütü ve yüzde 0,2'sini manda sütü oluşturdu.