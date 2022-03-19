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Giriş Tarihi: 19.3.2022

Çiğ süte destek tutarı 5 kat arttı

ANKARA
Çiğ süte destek tutarı 5 kat arttı
Tarım ve Orman Bakanlığı, çiğ sütte litre başına 20 kuruş olan destekleme ödemesinin 1 Mart itibarıyla 1 liraya yükseltildiğini açıkladı. Bakanlığın sosyal medye hesabından yapılan paylaşımda, çiğ süt desteğindeki düzenlemeye ilişkin bilgi verildi. Paylaşımda, şunlar kaydedildi: "Çiğ sütte litre başı 20 kuruş destekleme ödemesini, artan üretim maliyetleri ve sürdürülebilirliğin korunması amacıyla 1 Mart'tan itibaren geçerli olmak üzere 1 liraya çıkarıyoruz. Çiğ süt desteği üçer aylık dönemler halinde yeniden değerlendirilecektir."
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Çiğ süte destek tutarı 5 kat arttı
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