Çikolatada ilaç, kıymada tırnaklı eti

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2025 yılının ilk taklit ve tağşiş listesini yayınladı. Kıyma, çikolata ve peynir gibi ürünlerde sahtecilik tespit edildi. Yapılan testlerde, kahveden ilaç, kıymadan kanatlı ve tek tırnaklı et çıktı. Eritme peynirde natamisin, çikolatada ise ilaç etken maddesi tespit edildi. İstanbul'un Silivri ilçesinde faaliyet gösteren Gold İlaç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 'Viejo Resveratrol Mozambique' markalı 'coffee' adlı ürününde ilaç etken maddesi bulunduğu belirtildi. Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki Öz Kasap Mustafa-Fatoş Şimşek firmasına ait ürünlerde ise ciddi uygunsuzluklar tespit edildi. Firmanın ürünlerinde kanatlı eti ve tek tırnaklı eti çıktı.

PEYNİRDE DE HİLE

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde faaliyet gösteren Kaydaş Gıda Tarım Şirketi'nin 'Cemalzade' markalı tam yağlı peynirinde natamisin tespit edildi. İstanbul'un Ataşehir ilçesindeki Centuar Gıda İlaç Kozmetik ve Kuyumculuk Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'nin "Bolld Extra' markalı ürününde de ilaç etken maddesi bulundu. Tespit edilen, kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş ve değiştirilmiş ürün sayısı 3 artarak 180'e çıktı.