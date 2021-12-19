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Giriş Tarihi: 19.12.2021 12:57

Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'ndan 11 ayda çıkış yapan tır sayısı 2020'nin tamamını geçti

AA
Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı’ndan 11 ayda çıkış yapan tır sayısı 2020’nin tamamını geçti

Türkiye'nin Gürcistan sınırındaki Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı, 2021'in 11 ayındaki yük ticareti hareketliliğiyle geçen yılın tamamındaki tır trafiğini geride bıraktı.

Uluslararası taşımacılık açısından Türkiye'nin Gürcistan üzerinden Kafkaslar ve Orta Asya'ya açılan önemli noktalarından Ardahan'daki Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı, kurulduğu 2015 yılından bu yana sürekli artan tır trafiğiyle dikkati çekiyor.

Başta Orta Asya olmak üzere, farklı ülkelerle ithalat ve ihracatta önemli köprü görevi gören sınır kapısı, son yıllarda özellikle modern binalarda hizmetlerin kısa sürede verilmesi, bağlantı yollarının daha kısa ve güvenli olması dolayısıyla uluslararası taşımacılık yapan firmalarca tercih ediliyor.

Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'ndan 2020'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen 24 bin 965 tır çıkışı olurken, bu sayı 2021'in 11 ayında ise 30 bin 152 olarak kayıtlara geçti.

"ORTA ASYA'YA AÇILAN EN ÖNEMLİ TİCARET KAPISI"

Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Demirci, AA muhabirine, Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'nda beklenen yoğunluğun devam ettiğini söyledi.

Gümrük kapısının uluslararası taşımacılık yapan firmalar tarafından son yıllarda tercih edildiğini ve bu yönelimin artarak devam etmesinin kendilerini sevindirdiğini ifade eden Demirci, şöyle konuştu:

"Aktaş kapısı, bu hareketlilikle Orta Asya'ya açılan en önemli kapı olduğunu ve olmaya devam edeceğini gösterdi. Bu kapı kuruluş amacına uygun, Orta Asya'ya açılan en önemli ticaret kapısı olacağı umudunu korumakta, bundan sonrası için de beklentimizi diri tutmaktadır. Dolayısıyla Aktaş, bölgemiz için en önemli kapı olma niteliğini taşımaktadır."

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Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'ndan 11 ayda çıkış yapan tır sayısı 2020'nin tamamını geçti
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