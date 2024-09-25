Çilek üretim kapasitesini yüzde 30 artıracak

50'den fazla ülkeye ihracat yapan Çilek, İnegöl'deki fabrikalarında yer alan üretim tesisi kapasitesini yıllık 500 bin üründen 650 bin ürüne yükseltmeyi planlıyor. Çilek Mobilya Kurucu Ortağı ve CEO'su Muzaffer Çilek, 2023'te cirolarını yüzde 44 artırdıklarını belirterek, "2024 yılı sonunda yüzde 55 büyüme hedefliyoruz. İhracatın toplam satış içindeki payı ise ortalama yüzde 33. Yani her 3 tırdan birini yurtdışına gönderiyoruz. Son 20 yılda toplam 375 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik" dedi. Çilek Mobilya'nın çeşitli alanlarda yatırımlar yaptığına da dikkat çeken Çilek, "Modernizasyon çalışmalarına 5 milyon dolar, Güneş Enerji Sistemi (GES) ve Biyokütle Enerji Santrali projelerine 7.8 milyon dolar, Ar-Ge ve dijitalleşme alanlarına ise 2.2 milyon dolar yatırım yapıyoruz" şeklinde konuştu. Yurtdışı yatırımlarının 10 milyon doları bulduğunu vurgulayan Çilek, "Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'daki mağazalaşma sürecimiz devam ediyor" dedi.